El último evento de Super Mario Maker 2 ya está disponible

Después de casi dos años en el mercado, parece que Nintendo por fin está listo para dejar de ofrecerle su soporte a Super Mario Maker 2. De esta forma, recientemente se anunció que el último evento de Ninji Speedrun ya está disponible, y los jugadores tendrán dos semanas para demostrar su talento en uno de los niveles más complicados que ha compartido la Gran N.

Por medio de un tweet de la cuenta oficial de Nintendo, se ha confirmado que los jugadores de Super Mario Maker 2 tienen hasta el 27 de abril para competir en el último evento del juego, conocido como Bowser’s Castle: The Last Dash. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

The final #SuperMarioMaker2 Ninji Speedrun event is here! To clear the final Ninji Speedrun course, you'll need to run a few laps around Bowser's Castle! It's packed with tricky gimmicks, putting all of your skills to the test. Keep at it, and go for the best time you can get! pic.twitter.com/Tc9omxd3mo

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 14, 2021