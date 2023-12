¿Chrono Trigger 2 ya está en desarrollo?

Chrono Trigger es considerado uno de los mejores juegos en la historia. El trabajo que nos entregó Squaresoft en 1995 sigue inspirando a los desarrolladores hoy en día, como lo vimos con Sea of Stars. Es este amor y popularidad lo que ha causado un deseo en los fans por ver una secuela directa. Afortunadamente, para estas personas, los creadores de este título se reunieron por primera vez en tres décadas para hablar sobre un posible Chrono Trigger 2.

Recientemente, Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi y Kazuhiko Torishima, creadores y directores de Chrono Trigger se reunieron por primera vez en casi 30 años para hablar sobre el legado de su trabajo en el Super Nintendo. Como era de esperarse, el tema de una secuela llegó a la mesa y, si bien no creen que esto se haga realidad, compartieron un par de ideas al respecto.

Para comenzar, se mencionó que una secuela de Chrono Trigger sería bastante fácil de hacer, ya que Squaresoft y Enix hoy en día son una sola compañía. Recordemos que en 1995 estas dos empresas eran rivales, con Sakaguchi y Final Fantasy compitiendo contra Horii y Dragon Quest. De igual forma, Torishima mencionó que Akira Toriyama, quien trabajó en el arte del título original, tendría que regresar para la segunda entrega.

De igual forma, los tres desarrolladores mencionaron que les encantaría tener un equipo pequeño para trabajar en Chrono Trigger 2, el cual tendría la escala de un título de Switch y móviles, aunque Sakaguchi mencionó que el proyecto crecería a un gran nivel que superaría sus expectativas.

Sin embargo, la realidad es que Chrono Trigger 2 no sería un proyecto que a ellos les encantaría hacer. En su lugar, los desarrolladores prefieren trabajar en un proyecto totalmente nuevo. Por último, pero no menos importante, los tres hablaron sobre Sea of Stars, señalando que Sabotage Studios hicieron un fantástico trabajo, con Horii señalando que este título sí se parece a Chrono Trigger.

Si bien una secuela directa de Chrono Trigger parece que nunca se hará una realidad, sí tenemos dos continuaciones. Primero, en el Satellaview del Super Famicom estuvo disponible Radical Dreamers, una novela gráfica que nos muestra una realidad alterna. Después, en 1999, llegó Chrono Cross al PlayStation 1, un título que conserva múltiples elementos del juego de SNES, pero es algo completamente original, con un par de guiños a la aventura de Chrono y compañía.

Seguido de esto, en el 2009 llegó Chrono Trigger DS, un port de la versión de SNES por un par de finales adicionales enfocados en crear un mejor vínculo con sus continuaciones. Por último, en el 2020 llegó Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, colección que incluye Radical Dreamers y Chrono Cross para plataformas modernas.

Esto fue lo último que la serie nos ha entregado, y parece que no hay intenciones de volver a este mundo. Chrono Trigger fue un juego tan importante, que no solo ha inspirado la producción de múltiples títulos independientes, sino que también ha jugado un papel dentro de Square Enix. Entregas como I Am Setsuna, Lost Sphear y otros trabajos de Tokyo RPG Factory claramente tiene al trabajo de Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi y Kazuhiko Torishima en el ADN.

Si bien una secuela parece que no será una posibilidad, Square Enix debería al menos hacer más accesible este título, ya que no hay una forma fácil de disfrutar de este título hoy en día. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition aquí. De igual forma, rumor apunta a una remasterización de Chrono Trigger.

Nota del Editor:

Chrono Trigger no necesita una secuela, y espero que esto nunca sea una realidad. Parte de la magia del título, es que solo hay uno. Square Enix ha logrado contenerse y evitar crear una gran franquicia, y eso es admirable. Prefiero mil veces ver una remasterización o un simple port a un remake o una secuela.

Vía: Go Nintendo