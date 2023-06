Rumor: Se espera remaster de Chrono Trigger para Switch

Un filtrador frecuente de Nintendo ha hecho la audaz afirmación de que se está desarrollando un remake de Chrono Trigger para Nintendo Switch. Chrono Trigger se considera generalmente uno de los mejores videojuegos de la historia, por lo que es seguro decir que un remake generaría un gran interés.

Chrono Trigger se lanzó originalmente para Super Nintendo en 1995 y recibió críticas entusiastas. Posteriormente se adaptó a otras plataformas, como PlayStation 1, Nintendo DS, dispositivos móviles y PC. Square Enix ha dudado en llevar el Chrono Trigger original a plataformas como Switch, PS5 o Xbox Series X por el momento. Sin embargo, si los rumores sobre un remake de Chrono Trigger en desarrollo son ciertos, quizás tenga algo que ver con eso.

Según el filtrador de Nintendo Zippo, Square Enix está trabajando en un “remake completo” de Chrono Trigger. Específicamente, será un remake en HD-2D, al estilo del remake de Dragon Quest 3 que aún está en desarrollo. Para aquellos que no estén familiarizados con ese tipo de juegos, básicamente imitan el estilo artístico de la serie Octopath Traveler de Square Enix. Sin embargo, antes de que los fanáticos se emocionen demasiado, definitivamente deberían tomar esta información con mucha precaución.

Zippo solo ha escuchado sobre el remake de Chrono Trigger para Nintendo Switch y “no está seguro” sobre otras plataformas. Parece improbable que Square Enix se moleste en hacer un remake completo de Chrono Trigger y luego lo deje solo en Nintendo Switch, pero es posible que el juego sea exclusivo temporal de Switch, como fue el caso de Octopath Traveler. Eso es suponiendo que incluso exista, por supuesto. Es totalmente posible que el remake de Chrono Trigger no sea real y los fanáticos definitivamente deberían tener eso en cuenta.

En la misma publicación de blog donde afirmó que se está desarrollando un remake de Chrono Trigger, Zippo también afirmó que un Nintendo Direct “probablemente se emitiría en aproximadamente 48 horas”.

Esto sería una gran sorpresa, ya que Nintendo no ha anunciado planes de realizar un Nintendo Direct esta semana, y los informantes confiables han sugerido que tal evento puede que no se lleve a cabo hasta septiembre al menos. Otros creen que un Nintendo Direct podría ocurrir a finales de este mes o en algún momento del próximo mes. Cabe señalar que aunque Zippo tiene la impresión de que un Nintendo Direct ocurrirá pronto, eso no significa que el rumorado remake de Chrono Trigger vaya a aparecer en él.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Ha pasado tanto tiempo que, en serio, Chrono Trigger ya no es tan impresionante como lo fue en 1995, no me odien, lo hago para evitar que se decepcionen. Tendría que llegar con más que un estilo HD2D para impresionar a la gente en la actualidad.