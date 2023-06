Se filtran anuncios del posible Nintendo Direct

El día de hoy se ha empezado a hacer fuerte un rumor en torno hacia el siguiente Nintendo Direct, mismo que se podría celebrar esta misma semana para dar a conocer los lanzamientos que se vienen para Switch en la segunda mitad de 2023. Y si todo esto no fuera suficiente, parece que incluso se ha hablado de algunos juegos de la presentación.

La fuente de todo esto es el usuario conocido como Pyoro, a quien se le atribuyen algunas filtraciones como Everybody 1-2 Switch, Sonic Superstars, entre otros juegos que se hicieron presentes en el Summer Game Fest. En concreto, se habla de dos juegos, el primero de ellos es un nuevo Mario 2D de la línea New y el segundo un remake de algo de SNES.

In case you were 𝓦𝓞𝓝𝓓𝓔𝓡ing what games will be announced in this week's #NintendoDirect:

– A new 2D #SuperMarioBros

– Remake of a SNES classic

— Pyoro (@Pyoro_ND) June 19, 2023