Éste sería el precio de los juegos del Switch 2

Aunque Nintendo sigue sin hablar sobre el sucesor del Switch, múltiples reportes y filtraciones han dado a conocer detalles sobre el precio y las capacidades técnicas de esta consola. Sin embargo, hay un detalle que muchos fans quieren saber. Si bien por el momento no hay información oficial, uno de los insider más grandes de Nintendo ha revelado el precio que tendrían los juegos del Switch 2.

De acuerdo con Zippo, un insider con un historial mixto en su información, ha revelado que los juegos de Nintendo para el Switch 2 tendrían un aumento de $10 dólares, es decir, llegarían a costar $69.99 dólares. Esto no es algo nuevo, ya que este mismo año vimos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegó al mercado con este mismo precio.

El reporte también menciona que Nintendo sabe que este aumento no será del agrado de todos los fans, pero es algo necesario al tomar en cuenta el aumento de producción que han tenido los juegos en los últimos años. De igual forma, se asegura que la calidad de sus productos seguirá siendo de primer nivel. Por su parte, la Gran N no ha emitido algún comunicado que afirme o desmienta esta información.

El aumento de $10 dólares ha sido uno de los temas más controversiales de esta generación. Si bien compañías como Take-Two y EA han aceptado el nuevo precio de $70 dólares en sus producciones AAA, otras compañías han tomado un camino más reservado, y este incremento se ha aplicado solo a ciertos juegos. Compañías como Capcom, al igual que Nintendo, han analizado el mercado, y aplicado este cambio solo a las producciones de gran escala, no a todos sus juegos.

Si bien hay algunos jugadores que aceptan este cambio, muchos más lo han repudiado. Sin embargo, esto no es completamente nuevo. Debido a la inflación y otros aspectos económicos, el precio de un juego ha variado. Pese a que muchos asociamos a un título AAA con los $60 dólares, precio que se mantuvo estable en Estados Unidos durante mucho tiempo, pero esto siempre una variante en el resto del mundo.

Una de las razones por las cuales este aumento se ha vuelto más popular en los últimos años, es que la producción de un juego AAA ha aumentado considerablemente. Un título ya no se hace realidad con un año de desarrollo y un par de miles de dólares. Ahora son necesarios múltiples años y millones de dólares, por lo que las compañías han optado por diferentes formas de recuperar su inversión más allá de las ventas tradicionales.

Junto al aumento de precio, las compañías también le han dado un mayor peso a DLC, expansiones, pre-ventas, pases de temporada y otras tácticas para recuperar parte de su inversión después del lanzamiento de un juego. Esto también ha dado pie a los juegos como servicio, en donde las empresas esperan que un título genere dinero de forma constante durante mucho tiempo. Sin embargo, y como lo hemos visto en los últimos meses, esto no siempre es una posibilidad.

Nota del Editor:

El aumento de precios es algo que va a suceder sí o sí. Pese a que en este año aún vimos a varias compañías apenas adentrarse a este cambio, en el 2024 más y más estudios estarán dispuestos a vender sus juegos en $70 dólares, le guste al público en general o no. Es algo natural, y no se puede pelear.

Vía: Zippo