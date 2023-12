Insomniac Games sufre de masiva filtración

A mediados de la semana pasada se dio a conocer que Insomniac Games, estudio responsables por los juegos de Marvel’s Spider-Man, había sufrido de un ataque de ransomware, ya que hackers habían secuestrado información privada de la compañía, y tenían planeado vender estos detalles en más de dos millones de dólares. Si bien en su momento muchos pensaron que este problema sería resuelto fuera del ojo público, hoy nos despertamos con la noticia de que más de 1.3 millones de documentos sobre la compañía ya están circulando por el internet.

Así es, los hackers se han salido con la suya, y más 1.7 terabyte de información sobre Insomniac Games, en donde no solo encontramos información sobre los siguientes juegos del estudio, sino información privada sobre sus empleados, ya está al alcance de cualquiera que sepa cómo buscar en el internet.

La filtración masiva ha revelado los planes que tiene Insomniac Games en el futuro, y eso incluye más juegos en colaboración con Marvel. Entre sus planes se encuentran Marvel’s Venom en el 2025, Marvel’s Wolverine en el 2026, Marvel’s Spider-Man 3 en el 2028, un nuevo Ratchet & Clank en el 2029, Marvel’s X-Men en el 2030, y una nueva IP entre 2031 y 2032. De igual forma, gameplay preliminar del juego de Wolverine también ya circula por el internet, aunque por el momento es necesario un devkit, o un PS5 hackeado, para acceder a esto, y aquí pueden ver los videos.

Se ha mencionado que Insomniac Games tiene planes para múltiples juegos de X-Men, cada uno con un presupuesto de aproximadamente $120 millones de dólares. Por su parte, el juego de Venom lleva el nombre de Venom: Lethal Protector. Esta entrega se llevaría a cabo entre el segundo y tercer título de Spider-Man, y estaría disponible en el segundo cuarto del 2025. Es importante mencionar que esta información puede cambiar.

Junto a esto, se mencionan planes para un modo online en Marvel’s Spider-Man 2, el cual llegaría en el 2024, así como intenciones similares para Marvel’s Wolverine ene el 2026 y Marvel’s X-Men en el 2028. Por último, también se menciona que Marvel’s Spider-Man 3 podría llegar en dos partes, con la primera planeada para el 2027, la segunda en el 2028, y un paquete con ambas en el 2029.

Además de los juegos, la filtración también ha revelado información privada sobre los empleados de Insomniac Games, como son sus cuentas, correos y pasaportes. Por el momento, ni el estudio ni Sony han emitido un comunicado respecto a esta fuerte brecha en su seguridad, ni la forma en la que reaccionarán, aunque una demanda e investigación oficial por parte de las autoridades seguramente está en la mente de estas compañías.

Lamentablemente, esta no fue la única filtración que vimos en los últimos días, ya que Rocksteady también sufrió de una brecha en su seguridad. Durante la última sesión de pruebas alpha para Suicide Squad: Kill the Justice, un usuario logró obtener información sobre los personajes que veremos en esta entrega, así como audio que revela bastantes detalles sobre la historia.

Las filtraciones son parte de la industria. Todas las compañías han sufrido de alguna brecha, ya sea que son atacados por hackers, como fue el caso de Insomniac Games, o una persona logra obtener información antes de tiempo y la comparte al mundo sin algún tipo de preocupación, como le sucedió a Rocksteady. Sin importar cuál sea el método o la razón, esto casi nunca es positivo para la gente detrás de estos proyectos.

En el mejor de los casos, una filtración es ignorada y no mucho llega a suceder. Sin embargo, también hay situaciones que son lo suficientemente graves que pueden ocasionar cambios sustanciales en el desarrollo, la percepción pública puede modificarse, o incluso la cancelación de algún proyecto. Uno de los casos más sonados en los últimos años ha sido la filtración del guion de The Last of Us Part II.

Meses antes del lanzamiento de la secuela, Naughty Dog sufrió de una brecha en su seguridad que expuso al mundo sus planes para la historia de The Last of Us Part II. Al darse a conocer esta información, muchos fans reaccionaron negativamente a todo lo que se estaba planeando para esta entrega, lo cual resultó en una serie de problemas y ataques en contra de los desarrolladores.

Lo que sí queda claro, es que Sony y sus estudios deberían tener una mejor seguridad cibernética, o al menos escuchar las demandas de aquellos que poseen millones de documentos sobre ellos. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la filtración de Suicide Squad: Kill the Justice League aquí. De igual forma, parece que más juegos de Spider-Man están en camino.

Nota del Editor:

Una filtración puede ser interesante, pero al final del día puede afectar severamente los planes de una compañía. En el caso de Insomniac, debido a su estrecha relación con Marvel, nada descarta la posibilidad de que esto pueda modificar los planes que se tengan junto a los responsables del MCU.

Vía: IGN