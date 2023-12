Pese a sus controversias y constantes retrasos, Suicide Squad: Kill the Justice League es uno de los juegos más esperados para el 2024. De esta forma, los fans han hecho todo lo posible para obtener información sobre esta historia antes de tiempo, y eso incluye una reciente filtración con una sustancial cantidad de detalles sobre la aventura de Harley Quinn y compañía.

Gracias a una reciente sesión de pruebas alpha, recientemente se filtraron una serie de imágenes y audios que confirman la aparición de algunos personajes claves en los juegos de Batman Arkham. Al ser desarrollado por Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League se desarrolla en un mundo tras los eventos de Arkham Knight. Si bien no vamos a compartir detalles de la filtración, esta información ha comenzado a causar furor en la comunidad.

Las imágenes y audios están tomados fuera de contexto, por lo que no sabemos exactamente cómo es que ciertos personajes y puntos importantes en la historia se llevan a cabo. Sin embargo, la información que se ha compartido es bastante interesante, y pone en cuestión el futuro de los juegos de Arkham.

Como seguramente ya lo saben, el nuevo DCU tiene pensado no solo incluir películas y series, sino videojuegos también, y por mucho tiempo estaba en duda de si Suicide Squad: Kill the Justice League formaba parte de los planes de James Gunn y compañía. Si bien en su momento se creía que este iba a ser el comienzo de un nuevo universo para Rocksteady, la filtración parece indicar que este no será el caso.

Junto a esto, un tweet ya eliminado por James Gunn ha señalado que Suicide Squad: Kill the Justice League no será el último juego que se lleva a cabo en el universo de Batman Arkham, lo cual tiene sentido. Batman: Arkham Asylum llegó al mercado en el 2009, incluso mucho antes del DCEU, por lo que tomar este universo y llevarlo al nuevo DCU no tiene mucho sentido desde un punto de vista narrativo.

Ahora solo nos queda esperar al lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League el próximo 2 de febrero de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, esta no fue la única filtración del juego. De igual forma, este título tendrá un modo offline, pero no día uno.

Nota del Editor:

Es una lástima que un juego tan esperado sea filtrado de esta forma. Tal vez no sea el gran fan de los juegos de Batman Arkham, pero la historia de estos títulos siempre ha sido super entretenida, y una de las razones por las cuales vale mucho la pena el trabajo de Rocksteady, y si esta información sale a la luz antes de tiempo, tal vez algunas personas ya no deseen disfrutar de esta nueva entrega.

