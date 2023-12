James McCaffrey, actor de Max Payne, ha fallecido

Lamentablemente, se ha dado a conocer que James McCaffrey, famoso por interpretar a Max Payne en la serie de Remedy, ha fallecido a los 65 años después de una larga batalla contra el cáncer.

McCaffrey sufría mieloma múltiple, enfermedad que terminó por matarlo el pasado domingo 17 de diciembre de 2023. Al respecto, su representante mencionó lo siguiente:

“McCaffrey, uno de los protegidos de Dick Wolf (“Swift Justice”), tuvo una exitosa carrera de 35 años en televisión y cine. Formado en el Actor’s Studio, nunca perdió el amor por la creación de personajes; sin embargo, su buena apariencia a menudo lo empujó hacia papeles protagónicos”.

Aunque seguramente muchos conocimos a McCaffrey por interpretar a Max Payne en los tres juegos principales de la serie de Max Payne, su carrera abarca 35 años de películas y series. Una de sus actuaciones más reconocidas fue en Rescue Me, donde interpretó a Jimmy Keefe en 56 episodios entre 2004 y 2011. Junto a esto, también apreció en Revenge, Beautiful People, Law & Order: SVU, As the World Turns, Swift Justice, Civil Wars, Canterbury’s Law, Suits, Blue Bloods, Bluff City Law, She’s Gotta Have It, y mucho más.

Que en paz descanse, James McCaffrey.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que alguien tan amado como McCaffrey ya no esté con nosotros. Con su fallecimiento, ahora solo nos queda por ver si el actor participó de alguna forma en los remakes de Max Payne, y si este fue el caso, será interesante ver qué camino tomará Remedy para sustituirlo.

Vía: TMZ