GTA V podría llegar al Nintendo Switch

Grand Theft Auto V es uno de los juegos más exitosos de la historia. El Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas de la historia. De esta forma, uno podría llegar a pensar que llevar este juego de mundo abierto a la plataforma híbrida sería algo que hubiera sucedido hace tiempo. Si bien este no ha sido el caso, parece que solo es cuestión de tiempo para que esto suceda.

Como parte de la gran filtración que vimos esta semana, el código fuente de GTA V cuenta con una serie de referencias que señalan la posibilidad de ver este título corriendo en el Nintendo Switch. Si bien no hay información oficial por parte de Rockstar o la Gran N, parece que solo es cuestión de tiempo para que veamos este título en esta plataforma.

Switch port confirmed

Codes *lines* has been found indicating that there is a GTA V Switch version in the works, it is definitely coming

