Esta sería la duración de la campaña a de GTA VI

Pese a que aún estamos a un par de años del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, el público ya quiere saber todo lo que pueda relacionado con esta entrega. Si bien Rockstar aún no está listo para proporcionar información adicional sobre esta entrega, un insider ha revelado la duración que tendría la campaña de esa entrega.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, LegacyKillaHD, un famoso insider que ha acertado en el pasado, ha señalado que la campaña de Grand Theft Auto VI tendría una duración entre las 35 y 40 horas. Si bien esta es una cantidad menor a lo visto en Red Dead Redemption II, sí está a la par de los visto con Grand Theft Auto V, algo que seguramente será del agrado de todos los fans de la serie.

It's not as long from what I heard. Probably 35-40 hours.

— Michael (@LegacyKillaHD) December 23, 2023