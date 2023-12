La popularidad de Starfield cae en Steam

Starfield tuvo un inicio positivo. Después de años de espera, el más reciente trabajo de Bethesda por fin llegó a las manos de los jugadores a mediados de año. Sin embargo, parece que la fase de la luna de miel ha llegado a su fin, ya que durante los últimos días hemos visto cómo la reputación de esta entrega ha empeorado, al menos en Steam.

Durante el último mes, Strafield recibió 7,607 nuevas reseñas en Steam, de las cuales, solo 29% de estas son positivas. El resto de las opiniones del público son completamente negativas, señalando que el juego tiene un pésimo rendimiento, y algunos han llegado a comentar que esta es una de las mayores decepciones del año, algo que podría sorprender a más de una persona.

En su lanzamiento, Starfield logró juntar a más de 230 mil personas al mismo tiempo en Steam, rompiendo así un récord establecido por The Elder Scrolls V: Skyrim en su momento. De igual forma, no hay que olvidar que la recepción inicial fue principalmente positiva. Si bien se llegaron a mencionar un par de problemas, ninguno fue lo suficientemente grande como para arruinar la experiencia del público en general.

Sin embargo, algo cambió sustancialmente en el último mes, ya que el público ya no está contento con el trabajo de Bethesda. Esto fue lo que comentó un usuario al respecto:

“No recomendaría este juego por 70 dólares. Recomendaría esperar hasta que el juego esté completamente lanzado con todos sus DLC *en* *venta* para comprarlo. Para mí simplemente no había suficiente para justificar el precio. Se siente como un juego que solo ha tenido unos pocos años de desarrollo en lugar de siete y está un poco mal elaborado”.

Por su parte, esto fue lo que comentó otro jugador:

“Starfield es un juego que tiene un exceso de nada. Un juego de rol de mundo abierto que está tan repleto de contenido sin sentido que las costuras comienzan a romperse y las calorías vacías se derraman”.

Por el momento, Bethesda no ha realizado algún tipo de comunicado relacionado con la posición que tiene Starfield en estos momentos, y es probable que no lo haga. Solo nos queda esperar y ver cómo es que la historia recordará a esta entrega. Si algo tienen los juegos de este estudio, es la posibilidad de una segunda oportunidad, como fue el caso de Fallout 76, por lo que no hay que cerrar este libro. En temas relacionados, se dan nuevos detalles sobre la siguiente actualización de Starfield. De igual forma, el director de este juego asegura que los jugadores no saben sobre el desarrollo.

Nota del Editor:

Starfield no es un mal juego, es solo que no logró vivir a las altas expectativas del público. Es una experiencia lo bastante entretenida para ameritar una aventura espacial, pero nada del otro mundo, y eso no es malo. Hoy en día parece que todo tiene que ser perfecto, pero siempre hay espacio para experiencias que no tratan de romper el molde, sino entregar algo entretenido.

Vía: Steam