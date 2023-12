Director de Starfield dice a jugadores que no saben de desarrollo

Como es bien sabido, desde que Starfield se lanzó en consolas y PC ha tenido comentarios mixtos, pues algunos lo alaban como uno de los mejores juegos del año y otros usuarios dicen que no es para tanto, aunque la gota que derramó el vaso fue que no tuvo más de una nominación en The Game Awards 2023. Incluso, de forma reciente una de las personas importantes del proyecto ha dado de que hablar, ya que ha contestado a quienes critican severamente este juego con temática del espacio.

El director de diseño de Bethesda y líder de diseño de Starfield, Emil Pagliarulo, ha dicho que tal vez los jugadores no entienden realmente sobre el desarrollo de videojuegos, esto mediante un hilo en las redes sociales populares como lo puede ser Twitter. Haciendo hincapié en que la gente está desconectada de la industria en este apartado, dando a entender que se les tacha ligeramente respecto a la ignorancia.

Aquí parte de lo mencionado:

Es curioso lo desconectados que están algunos jugadores de las realidades del desarrollo de juegos y, sin embargo, hablan con total autoridad. Quiero decir, puedo adivinar lo que se necesita para hacer un Hostess Twinkie, pero no trabajo en la fábrica, entonces, ¿qué diablos sé realmente? Mira, nunca supe esto antes, pero al menos, el desarrollo de videojuegos es una serie de concesiones y decisiones difíciles. Pero para llegar allí, para acercarlo lo más posible a la visión, el equipo tiene que esforzarse cada vez más… a menudo mientras se enfrenta a desarrolladores que cambian de lugar (o se van), fechas límite inminentes y decisiones creativas. desearías no tener que hacerlo.

Para cerrar sus declaraciones en las redes sociales, deja en claro que nunca van a poder entender lo complicado que es hacer este tipo de cosas, al menos que sean otros desarrolladores quienes están disfrutando del juego. Pues solo ellos podrían entender el largo proceso que lleva crear estos productos de entretenimiento. Pues muchos con sol probar cinco minutos la obra ya se creen con la autoridad de decidir si vale la pena o no, a pesar de no tener la idea sobre trabajar en programación.

Recuerda que Starfield está disponible en Xbox Series X/S y PC.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Debe ser bastante complicado ser desarrollador de videojuegos, ya que recibir comentarios negativos de alguna obra puede herir un poco las capacidades de la persona sobre trabajar en algo. Por eso mismo siempre es mejor dar comentarios cuando se tiene una certeza mayor del tema.