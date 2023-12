Naughty Dog detiene el desarrollo de The Last of Us Online

Sabemos que muchos de ustedes han estado anticipando noticias sobre el proyecto que hemos llamado The Last of Us Online. No hay una manera fácil de decir esto: hemos tomado la decisión increíblemente difícil de detener el desarrollo de ese juego.

Sabemos que esta noticia será difícil para muchos, especialmente para nuestra dedicada comunidad de The Last of Us Factions, que ha estado siguiendo fervientemente nuestras ambiciones multijugador. Estamos igualmente abrumados en el estudio porque estábamos ansiosos por ponerlo en tus manos. Queríamos compartir con ustedes algunos antecedentes de cómo llegamos a esta decisión.

El equipo multijugador ha estado en la preproducción de este juego desde que estábamos trabajando en The Last of Us Part II: creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía un potencial tremendo. A medida que el equipo multijugador repitió su concepto para The Last of Us Online durante este tiempo, su visión cristalizó, la jugabilidad se volvió más refinada y satisfactoria, y estábamos entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos.

Al alcanzar la plena producción, quedó claro el enorme alcance de nuestra ambición. Para lanzar y respaldar The Last of Us Online, tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio a respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años, lo que afectaría gravemente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador. Entonces, teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio en vivo o continuar enfocándonos en los juegos narrativos para un jugador que han definido la herencia de Naughty Dog.

Estamos inmensamente orgullosos de todos los miembros del estudio que participaron en este proyecto. Los aprendizajes y las inversiones en tecnología de este juego se reflejarán en la forma en que desarrollemos nuestros proyectos y serán invaluables en la dirección en la que nos dirigimos como estudio. Tenemos más de un nuevo y ambicioso juego para un jugador en el que estamos trabajando aquí en Naughty Dog, y estamos ansiosos por compartir más sobre lo que viene a continuación cuando estemos listos.

Hasta entonces, estamos increíblemente agradecidos con nuestra comunidad por su apoyo a lo largo de los años.