Bethesda critíca las reseñas negativas de Starfield en Steam

Aunque ya hayan pasado bastantes meses desde su lanzamiento original, Starfield ha dado de que hablar entre el público, pues con las ofertas que se han lanzado en la tienda de Valve, Steam, muchos usuarios tuvieron la oportunidad de probarlo y verificar si las reseñas mixtas son ciertas. Y ahora, después de millones lo han jugado, ya dieron su opinión en el apartado de reseñas que se ponen a disposición de los usuarios en cuestión, las cuales no son realmente favorables.

Entre los comentarios que se han dado a conocer en la red, dicen que la historia es genérica y que la jugabilidad se vuelve de lo más aburrida al poco tiempo de cruzar entre galaxias y más astros que envuelven a este videojuegos. Se suma la opinión de que las misiones principales debieron ser más interesantes y que la exploración de planetas fuese más ambiciosa, dado que se vuelve a tomar el tema de que hay paredes invisibles que se manifiestan hasta que el jugador llega a los bordes de la pantalla.

Ante estos comentarios, los propios agentes de Bethesda han contestado como una especie de respuesta automática pero que claramente es como una parodia, dejando un comentario donde se manifiestan las virtudes del juego y todo lo que ofrece, pues detectaron que el usuario ya pasó poco más de 75 horas en la partida.

Aquí puedes leerlo:

Saludos, ¡Gracias por tomarse el tiempo para dejar una reseña sobre Starfield! ¡Puedes volar, puedes disparar, puedes minar, puedes saquear! Starfield es un juego de rol con cientos de horas de misiones que completar y personajes que conocer. La mayoría de las misiones también variarán según las habilidades y decisiones de tu personaje, lo que cambiará enormemente el resultado de tu partida. Intenta crear diferentes personajes con antecedentes y características que choquen o sean opuestas a tu personaje anterior. Sentirás que estás jugando a un juego totalmente diferente. Pon puntos en diferentes habilidades de un personaje que hayas creado previamente y ahora te enfrentarás a decisiones completamente diferentes que tomar y dificultades que enfrentar. Hay tantas capas en Starfield que descubrirás cosas que nunca imaginaste que fueran posibles después de jugar durante cientos de horas. ¡Incluso después de completar la historia principal, tu aventura no termina! ¡Puedes continuar con New Game+ para seguir explorando Starfield y todo lo que hay por ahí! ¡Nunca dejes de explorar! Atención al cliente de Bethesda.

Por otro lado, hay algunas respuestas más sinceras en donde se niegan a creer que el juego sea tan malo como lo quieren hacer ver:

Lamentamos que no les guste aterrizar en diferentes planetas y encuentren muchos de ellos vacíos. Algunos de los planetas de Starfield están diseñados para estar vacíos, pero eso no es aburrido. Si bien puede haber pantallas de carga entre viajes rápidos, solo considere la cantidad de datos para que el juego expansivo que se genera de manera procesal se cargue sin problemas en menos de 3 segundos. Creemos que las deficiencias no impedirán que nuestros jugadores se pierdan en el mundo que creamos.

Dentro del mundo de Steam hay gran cantidad de reseñas, con opiniones de lo más diversas, por lo que es posible que dentro de más tiempo haya gente que considere a Starfield como una obra que tal vez no merecía tanto desprecio en su día, pero también habrá personas que lo jueguen y no les guste. Entonces, al final se ha logrado captar la atención necesaria, y no se le quita el mérito de generar millones de jugadores en sus primeros meses de salida.

Recuerda que Starfield está disponible en Xbox Series X/S y PC.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es un poco raro que hasta este momento contesten a las reseñas que seguro ya tienen meses en el lugar, pero al final del día se entiende que hacer un juego tan importante no es poca cosas, razón por la que están defendiendo el trabajo de años.