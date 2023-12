Comparan Batman Arkham de Switch con PlayStation 5

Finalmente están llegando los previos de una trilogía de juegos bastante esperada para Nintendo Switch, hablamos de la franquicia de Batman Arkham, misma que en su momento conmovió a los jugadores de todo el mundo por sus destacadas mecánicas y gráficos llamativos. Cada uno de esos títulos no llegaron a consolas de la casa de Mario, pues era la época en que todas las terceras compañías abandonaron a Wii U debido a su baja cantidad de aparatos vendidos.

Cuando se dio el anuncio original de que estos juegos llegarían al dispositivo, se mencionó que saldría en octubre, pero poco después se anunció un retraso, esto con el fin de que se cumpliera con la calidad deseada, y al parecer las cosas van bien hasta cierto punto. Algunas personas han bajado ya la colección, y han dado a conocer mediante un video comparativo qué tal corre esta versión al lado de una PlayStation 5, teniendo cambios importantes pero que aún son jugables.

Esta es la sinopsis de los juegos de Arkham:

Batman debe luchar contra algunos villanos como Dos Caras, Solomon Grundy, el Joker y Deathstroke. Juego protagonizado por diversos villanos de la saga, entre ellos Cocodrilo asesino, Mr. Freeze y Espantapájaros; para causar el caos y enfrentarse a Batman.

Vale la pena mencionar, que algunas personas no han estado de a cuerdo con el tipo de producto que es esta trilogía en cuanto a la versión física, dado que en el cartucho viene Batman Arkham City únicamente, los dos videojuegos restantes se deben descargar de manera individual. Eso significa, que los usuarios deberán conseguir una memoria de Micro SD para que no se termine el espacio de la portátil, ya que ni libre de juegos cabrían los títulos de Batman.

Recuerda que estos juegos ya están disponibles en Switch.

Vía: Youtube

Nota del editor: Definitivamente Warner no está pasando por la mejor racha de lanzamientos en Switch, la prueba de ello es Mortal Kombat 1 y también Hogwarts Legacy, con modelos gráficos que no resaltan realmente y hasta pantallas de carga que no deberían estar presentes.