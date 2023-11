Decapolice de Level 5 retrasa su lanzamiento en Switch

El día de hoy se ha llevado a cabo un nuevo directo especial de la empresa Level 5, misma que ha presentado novedades sobre los juegos que se lanzarán en el futuro, y algo que ha llamado la atención es que ninguno de ellos llegará este mismo año, algo que también se sobre entendía por el hecho de que ya es diciembre y no teníamos muchas novedades. Y dentro de este catálogo de atrasos se encuentra uno de los títulos más prometedores de la compañía, nos referimos a Decapolice.

Para quienes estaban esperando este RPG en el que también se deben resolver misterios hay malas noticias, dado que el juego ha sufrido de un retraso que en un inicio se malinterpretó, dado que algunos tradujeron el texto de la fecha mencionando que se va más allá del 2024, dando a entender que era el 2025. Sin embargo, esto se ha descartado hace algunos minutos, ya que en publicaciones oficiales se establece que será en algún momento del próximo año, dejando al 2025 totalmente tachado.

ANNOUNCEMENT

During "LEVEL5 VISION 2023 II," we announced a change in the release date for "DECAPOLICE" to 2024. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding. Thank you for your patience.#DECAPOLICE

— DECAPOLICE (@DECAPOLICE_EN) November 29, 2023