The Legend of Legacy HD Remastered ya tiene fecha

Desde hace algunos días atrás, NIS America hizo un anuncio bastante especial, y esto es la confirmación de The Legend of Legacy HD Remastered, juego que cumple a manera de port de un RPG clásico japonés que llegó hace algunos años para Nintendo 3DS. Sin embargo, como salió en sus últimos años no consiguió mucho público, razón por la cual se busco lanzarlo de nuevo y no solo para Switch, sino para otras plataformas dentro de la industria de juegos.

El día de hoy se ha liberado un tráiler en el que nos muestran más del gameplay y escenas cinemáticas, confirmando algunas alteraciones respecto a la pantalla táctil que tenía el 3Ds, a eso se suman añadidos que solo tendrá esta versión, y por ende, los coleccionistas querrán tenerlo en sus manos. Todo acompañado con un estilo de arte tipo anime que gustará a los fanáticos de franquicias similares RPG como Tales o Star Ocean.

Aquí puedes ver el avance:

Esta es la sinopsis de la historia del juego:

Cuando la legendaria isla de Ávalon, tierra de los dioses, se despierta repentinamente de su eterno letargo, cazafortunas de todo el mundo se dirigen hacia sus orillas para descubrir sus secretos.

En cuanto a la fecha de lanzamiento del juego, será el próximo 22 de marzo del 2024 cuando los usuarios podrán darle un vistazo a esta historia dentro de una nueva resolución y características extra. Por su parte, y como ya mencionamos, no se va a limitar a una sola plataforma. Llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5 y también la PC, esto mediante la plataforma de juegos en Steam.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Definitivamente habrá que esperar a este juego, pues si lo van a traer desde el 3DS debería valer la pena al final como JRPG clásico, tal vez al nivel de otros como Bravely Default. Pero bueno, aún faltan algunos meses para echarle las manos encima.