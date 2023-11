Creador de Mother 3 se pronuncia a las peticiones de localizar el juego

En estos días se ha retomado fuerte el tema de Mother o Earthbound, puesto que la gente insiste en que la tercera parte de la historia tenga una traducción, después de todo los clásicos de NES y SNES están disponibles en plataformas modernas como Nintendo Switch Online. Y ahora, en nuevas entrevistas, el creador de la saga Shigesato Itoi, se pronunciado por el interés de la gente de tener la localización para que todo el mundo pueda probar este juego por medios que no sean la piratería.

Durante este cuestionario, Itoi ha mencionado que le gustaría que el juego tenga la posibilidad de expandirse a otros horizontes, pero que tampoco desea ser parte del trabajo, dado que estos juegos son algo que se han quedado permanentemente en el pasado. Sin embargo, hace un llamado a Nintendo a que hagan eso, después de todo son quienes tienen la propiedad de la franquicia, y que deberían hacer algo con ella más allá de tenerla acumulando polvo.

Aquí lo mencionado por Itoi:

He hablado de esto con Nintendo antes. Aparentemente les presentaron la oferta de usar la traducción, pero dijeron que no era tan simple como eso. Creo que sería realmente interesante si aceptaran la oferta. Sería difícil hacer algo como, digamos, un coche con ventiladores, pero si lo hiciera con software, creo que habría una posibilidad de hacer algo que sería mejor de lo que la empresa podría haber hecho por su cuenta. Por lo general, cuando termino algo, lo termino para siempre. No puedes renunciar a proyectos en los que estás en medio, pero cuando pones fin a algo, es mejor simplemente dejarlo.

Vale la pena mencionar, que Nintendo no quiso en su día lanzar el videojuego de Game Boy Advance por ciertos elementos que la sociedad occidental no se iba a tomar del todo bien, y eso es meter personajes que pudieran hacer alusión a las comunidades LGBT. Hablamos concretamente de los Magipsis, seres que aparentemente no tienen sexo según la historia, pero que a leguas el aspecto es de hombres vestidos con maquillaje y demás detalles que tal vez no sean bien aceptados por el público.

En caso de que Mother 3 se lance en Switch, sería de forma exclusiva para Japón.

Vía: IGN

Nota del editor: Sería un milagro que Nintendo se decida por lanzar este juego, pero es posible que le hagan una alteración a la clasificación, esto para que los niños no tengan un acceso tan sencillo al mismo. Sin embargo, es muy difícil que quieran retomar esta entrada de la saga.