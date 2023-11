Amazon revela los productos más vendidos del Black Friday

Las últimas dos semanas que han pasado han sido de muchas ofertas y descuentos, pues se juntó la celebración de Buen Fin con la de Black Friday, en las cuales la gente se ha peleado por productos que pueden ser algunos más útiles que otros, ya sea desde celulares, computadoras o hasta un masajeador de pies. Y ahora, Amazon ha compartido una lista muy especial, en la cual enumeran cinco de los productos más vendidos de esta celebración que va después del Día de Gracias.

Aunque muchos lo puedan pensar, no hay cosas como videojuegos dentro de los primero cinco, pues tenemos lociones que reparan la piel y la cuida, los firesticks de la propia Amazon que convierten a una televisión HD normal en una smart, cosméticos en forma de parche, limpiador multiusos dedicado a las alfombras y hasta un timbre de casa que lleva una cámara para que el dueño de la casa pueda ver quien toca a su domicilio.

Aquí los puedes checar con todo y link:

– COSRX Snail Mucin 96% Esencia reparadora de poder

– Dispositivo Amazon Fire TV

– Parche poderoso de Hero Cosmetics

– Timbre con vídeo

– Limpiador portátil multiusos para alfombras y tapizados Little Green de Bissell

Según lo informado con la popular tienda, se compraron más de mil millones de artículos en todo el mundo durante el período de ventas limitado de 11 días. Si bien los artículos vendidos más populares fueron variados, la empresa también destacó los más vendidos de las pequeñas empresas, que, combinadas con las medianas , representaron casi la mitad de todas las ventas realizadas durante el Black Friday y también el Cyber Monday.

Obviamente también entraron en la lista de los 10 más vendidos los celulares, dado que a la gente le gusta variar entre diferentes modelos para no quedarse alguno por años, pues existen personas que hacen la renovación anual, algo que pasa con los teléfonos de la marca Apple. Por otro lado, hay personas que prefieren Samsung, dado que la manera de utilizar y meter memoria adicional es mucho más sencillo.

Vía: IGN

Nota del editor: Es raro que no veamos a cosas como el PlayStation Portal, pero creo que también eran unidades muy limitadas, por lo que no puede compararse con otros productos con más inventario disponible. Eso sí, no dudamos que la consola se encuentre al menos en el top 15.