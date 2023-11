Xbox insiste en meter sus servicios a Nintendo Switch

Desde hace bastante tiempo se ha hablado de ciertos experimentos con Nintendo Switch que se pueden considerar como extraños, y eso se debe a que Xbox se ha visto interesada en un par de ocasiones en querer agregar algunos de sus juegos y sobre todo el servicio de Game Pass en la consola. Esto claramente está lejos de ser realidad, pero parece que los de Redmond insisten con esa idea que seguramente no le resultaría atractiva a la empresa de Japón.

Recientemente, el director financiero de Xbox, Tim Stuart, ha comentado que están interesados de llevar los servicios y juegos ha otros sitios que no sean tal cual sus consolas, e indicaron directamente que alguien en quien tienen la mira puesta es la consola híbrida de Nintendo. Esos comentarios se dieron durante la Cumbre TMT de Wells Fargo, donde se abordaron temas interesantes en torno al negocio de los videojuegos, con una propuesta de expansión a más públicos.

Aquí lo mencionado por Stuart:

Es un pequeño cambio de estrategia. No anunciamos nada en términos generales aquí, pero nuestra misión es llevar nuestras experiencias propias y nuestros servicios de suscripción a todas las pantallas que puedan jugar. Eso significa televisores inteligentes, dispositivos móviles, eso significa lo que hubiéramos considerado competidores en el pasado, como PlayStation y Nintendo.

Vale la pena mencionar, que en este diálogo también se habló de PlayStation, teniéndolos en consideración en su momento para que el servicio de Game Pass, y por obvias razones aceptar no tenía cabida, dado que en las consolas de Sony se busca que la gente compre los títulos a precio completo. Y es que con un servicio más barato como lo puede ser el de Xbox, la gente pagará un mes para jugar y terminar el juego, eso a una fracción mínima de lo que cuestan realmente.

En estos momentos no hay confirmación de que el Game Pass llegue a Switch, pero la incorporación de Call of Duty a Switch 2 podría ser un paso indirecto.

Vía: Nintendo Everthing

Nota del editor: Definitivamente llevar Game Pass a Switch no sería la mejor idea, al menos que lleve consigo puros juegos de Xbox que no se pueden lanzar de otra manera. Entonces, si no ofrecen títulos que se compartan con Switch, es posible que exista alguna posibilidad.