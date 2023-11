Nuevo traje llega a los juegos de Batman Arkham

Uno de los apartados más amados de la trilogía de Batman Arkham, son los trajes. Este apartado cosmético le rinde honor al extenso legado del personaje, no solo en los cómics, sino también en las series y películas. Si bien muchos creían que el soporte para estos títulos había llegado a su fin hace mucho tiempo, recientemente se reveló que una nueva skin estará disponible, y los usuarios del Nintendo Switch tendrán acceso a extra antes que nadie.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo of America ha confirmado que todos aquellos que compren Batman: Arkham Trilogy cuando esté disponible en el Nintendo Switch en solo unos días, podrán acceder al traje de The Batman, aquel que vimos vestir a Robert Pattinson, antes que nadie.

Become Vengeance🦇

The #ArkhamTrilogy is coming to Nintendo Switch on Dec. 1st

along with free access to @TheBatman’s Batsuit before any other platforms!

Pre-order today: https://t.co/MAZB4gsGNe pic.twitter.com/kDb2D541xA

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 28, 2023