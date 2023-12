Se dan malas noticias relacionadas al DLC de Elden Ring

Aunque ya ha pasado más de un año de su lanzamiento, la gente no ha podido olvidar Elden Ring debido a que con cada actualización se descubren secretos no vistos antes, pues hay jugadores que han acumulado cientos de horas en este RPG para explorar cada rincón de su mapa abierto. Esto nos lleva al esperado DLC llamado Shadow of the Erdtree, mismo que hasta este momento no ha dado signos de vida, y parece que las cosas seguirán así por bastante tiempo.

Este mismo año, FromSoftware lanzó una entrega más de la franquicia de Armored Core, por lo que es un poco complicado que se hayan puesto a trabajar en este contenido extra para el mejor juego del año pasado, pero parece que las cosas van conforme al plan pautado por el estudio. Esto lo ha mencionado el productor de la compañía, Yasuhiro Kitao, mencionando que las cosas se están haciendo viendo, pero que a al vez, el público no puede esperar pronto que el contenido sea lanzado a consolas y computadora.

El primer anuncio que se dio en torno a este nuevo DLC fue mediante una imagen y un Tweet de FromSoftware, mismo que ha cumplido aproximadamente nueve meses de haberse posteado, y justo desde ese momento no se ha dicho mucho al respecto, solo filtraciones en el libro de arte del juego, en el cual se dice que las cosas no han terminado en la tierra medieval. Se han lanzado también un par de actualizaciones, pero nada que sea realmente destacado mencionar.

Por ahora, deberemos esperar a noticias por parte de Bandai Namco, y The Game Awards puede ser el escenario perfecto.

Vía: Game Watch

Nota del editor: Lo bueno es que se puede esperar con paciencia, ya que mientras tanto habrá muchos videojuegos en el mercado disponibles. Eso sí, por lo que están tardando podremos esperar una expansión más que un DLC, así que valdrá la pena tenerlo más adelante.