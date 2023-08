Es difícil creer que Armored Core VI: Fires of Rubicon esté a punto de ser uno de los juegos más grandes del año. Esto se debe a que hemos vivido e informado sobre varios lanzamientos de Armored Core en el pasado, y nunca antes esta propiedad de combate de mechas de nicho había atraído tanta atención. Tiene sentido, por supuesto: la reputación de FromSoftware ha ido en constante aumento con Demon’s Souls y Dark Souls, y explotó por completo con el éxito masivo de Elden Ring.

Esta puede ser también la razón por la que Bandai Namco no se aventuró a ir muy lejos con las expectativas de ventas que tiene del videojuego, sin embargo, el desarrollador cree que la enorme popularidad del desarrollador tendrá un impacto en las ventas de su juego más nuevo, y aunque sigue siendo realista en cuanto a las expectativas, ya que no anticipa otro éxito al nivel de Elden Ring, sí cree que este será cómodamente el título más vendido en la serie.

“Esta es una oportunidad para que ampliemos verdaderamente la audiencia de los juegos de Armored Core“, reveló Arnaud Muller, CEO de Bandai Namco Europe. “No podremos igualar los números de Elden Ring, pero superaremos con creces lo que los juegos anteriores de Armored Core han logrado. Tenemos un gran juego en nuestras manos; la jugabilidad, el sistema de combate son muy fieles a lo que los fanáticos de FromSoftware están acostumbrados, así que realmente queremos llevar esta propiedad intelectual más lejos en la relación con FromSoftware”.

Vía: Push Square

Nota del editor: Este es un movimiento muy inteligente, y es uno que de verdad está dando frutos, los fans de FromSoftware no dejarán ir la oportunidad de jugar un nuevo título de su desarrollador favorito, y Bandai Namco aprovecha para introducir un género que no es tan popular por lo general en cuanto a videojuegos. Veamos cómo les resulta, pero no será difícil que Armored Core VI se convierta en el juego de la serie con mejor desempeño en ventas.