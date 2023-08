Explican por qué Píccoro cambia de color a naranja

En el vibrante mundo de Dragon Ball, las transformaciones y poderes de los personajes son elementos esenciales que mantienen a los fanáticos intrigados y emocionados. Una de las transformaciones más recientes y sorprendentes fue la que experimentó Piccoro en la película “Dragon Ball Super: Super“. Esta transformación no solo cambió su color a naranja, sino que también aumentó su tamaño y musculatura, dejando a los seguidores con muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, finalmente, el misterio detrás de esta transformación ha sido revelado en el manga de “Dragon Ball Super“.

El capítulo 91 del manga de “Dragon Ball Super” ha arrojado luz sobre el porqué de la transformación única de Piccoro. En este capítulo, se revela que Piccoro adquirió el Ki Divino de Shen Long (el Dragón Sagrado) después de pedir su ayuda para enfrentar a poderosos enemigos en ese momento. Esta adquisición de energía divina es lo que provocó el cambio de color en su piel y su drástico aumento de tamaño y musculatura. Este giro en la trama no solo brinda una explicación sólida a la transformación inusual de Piccoro, sino que también enriquece la mitología de Dragon Ball al introducir la noción de energía divina y su impacto en los personajes.

Esta explicación también arroja luz sobre otro aspecto intrigante del mundo de Dragon Ball: por qué personajes como Goten y Trunks no pudieron recibir este tipo de energía de Piccoro. La razón es que no han desarrollado el Ki Divino de Shen Long, lo que explica por qué no pudieron acceder a esta transformación peculiar que solo Piccoro experimentó.

La revelación en el manga añade una capa más de profundidad a la narrativa y muestra cómo los creadores de Dragon Ball continúan expandiendo el universo de la serie para mantener a los fanáticos comprometidos y emocionados. La transformación de Piccoro ahora tiene un contexto coherente y una explicación interna que enriquece la historia y la conexión entre los personajes.

Vía: 3D Juegos