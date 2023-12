Surge nueva filtración de GTA VI

Estamos a solo unos días de la revelación oficial del siguiente Grand Theft Auto. Sin embargo, parece que Rockstar no se puede librar de las filtraciones, ya que desde hace unas horas ha comenzado a circular un video en donde podemos ver parte de la ciudad que visitaremos en esta entrega. Lo interesante, es que el responsable de esta información liberada antes de tiempo parece ser el hijo de un empleado de la compañía.

Desde hace unas horas, un video de no más de siete segundos se publicó en TikTok, en donde podemos ver parte de la ciudad que visitaremos en GTA VI, la cual muchos han señalado como Vice City. Puedes ver esto aquí. Si bien esta filtración no es tan grave como la que vimos el año pasado, resalta el hecho de que, supuestamente, el responsable de compartir este video se trata del hijo del amigo de Aaron Garbut, director de arte de Rockstar.

De acuerdo con GTAVI_Countdown en Twitter, la filtración no es tan grave para Rockstar, lo cual explicaría el hecho de que el video se puede encontrar fácilmente en internet. Junto a esto, esta cuenta comenzó a compartir información adicional sobre la escala del juego, así como su supuesta fecha de lanzamiento. Para comenzar, se ha mencionado que el mapa tiene el doble de tamaño que Los Santos de GTA V. De esta forma, se podrán explorar tres ciudades principales y cuatro sub-ciudades con un gran lago en el centro. Por su parte, los jugadores podrán entrar al 70% de los edificios.

– He posted the video just because it would be ‘useless’ after the trailer.

– 70% of buildings will be enterable

– Launch in fall 2024.

– Described the leak as nothing substantial that wouldn’t cause harm to the developer.

– Pre-orders go live after the trailer. pic.twitter.com/4HF8Oqb4hJ

