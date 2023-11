Se revela qué tan grande será el mapa de GTA VI

Mucho se ha hablado sobre el siguiente Grand Theft Auto. Si bien la revelación oficial de este título se llevará a cabo en solo unas semanas, parece que los fans no pueden esperar para tener más información sobre esta entrega. De esta forma, un nuevo rumor ha señalado que el mapa de Grand Theft Auto VI sería más grande en comparación con el de la quinta entrega.

Pese a que por el momento no contamos con información oficial, algunos han tomado en consideración la información que se filtró hace tiempo de GTA VI, y han descubierto que el mapa de esta entrega, el cual se llevaría a cabo en Vice City, una versión ficticia de Miami, sería hasta tres veces más grande que Los Santos en GTA V. Esto fue lo que se comentó al respecto:

This is the Gta 6 map, based on the leaked clips, we got the size from the coordinates seen on each clip to calculate distance between them.

Green areas are the ones we don't know anything about/haven't seen.

This is the map compared to Gta5's map. pic.twitter.com/AP7iARM2s4

— Jason from Gta 6 (@jasonfromgta6_2) November 16, 2023