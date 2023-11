The Marvels fracasa en la taquilla

No es un secreto que Captain Marvel no es una de las películas más amadas del MCU. Sin embargo, muchos esperaban que la secuela, The Marvels, tuviera un mejor desempeño. Lamentablemente, parece que este no ha sido el caso, ya que en su segunda semana, esta cinta tuvo una disminución de asistentes histórica para las producciones de Marvel.

De acuerdo con Variety, The Marvels tuvo un descenso del 79% de asistentes al cine, logrando recaudar solo $10.2 millones de dólares durante su segundo fin de semana en Estados Unidos. Es así que esta cinta ha logrado superar el récord del 69% en la baja de asistentes para la segunda semana establecida por Ant-Man and the Wasp: Quantumania a principios de este mismo año.

Hasta el momento, The Marvels ha recaudado $65 millones de dólares en Estados Unidos desde su estreno, y muchos ponen en cuestión si la cinta será capaz de sobrepasar la marca de los $100 millones de dólares en este país antes de que deje los cines. En comparación, el largometraje ha logrado superar los $161.3 millones de dólares a nivel mundial, y se espera que obtenga $100 millones más antes de dejar de estar disponible en la pantalla grande.

Sin embargo, considerando que la cinta costó $250 millones de dólares para ser una realidad, estaremos frente a uno de los mayores fracasos en la historia de Marvel Studios. Recordemos que, para que una película sea exitosa y comience a generar ingresos, necesita recaudar el doble de lo que costó su producción. En este caso, The Marvels necesita superar la marca de los $500 millones de dólares, algo que luce imposible.

Al igual que otras películas de Marvel en los últimos años, parece que lo único importante de The Marvels es la escena post-créditos y la forma en la que da indicios sobre el futuro del MCU, algo que, para ser justos, hace bien The Marvels. Sin embargo, esto hace que el público no tenga un gran interés en la película en sí. Lamentablemente, una vez que esta información se filtra, la gente está menos interesada en pagar un boleto por ver algo que ya vieron en el internet.

Te recordamos que The Marvels aún sigue en los cines. En temas relacionados, este es el primer tráiler de la segunda temporada de What If?… De igual forma, ya sabemos cuándo es que Thanos regresará al MCU.

Nota del Editor:

The Marvels no es una mala película, pero sufre de un mayor pecado, y es que es aburrida. Una vez que salí del cine, apenas y me acordé de lo que había terminado de ver. Más allá de la escena post-créditos y la forma en la que dan indicios sobre el futuro del MCU, la cinta tiene un par de escenas interesantes y actuaciones divertidas, pero nada que en realidad valga la pena para que sea memorable.

