Ya sabemos cuándo regresará Thanos al MCU

Thanos es uno de los villanos más icónicos del MCU, y parece que Marvel aún no está listo para abandonar a este personaje. Después de los eventos de Endgame, el Titán Loco apareció en dos capítulos de la primera temporada de What If?…, primero como un aliado de T’Challa, y luego como un zombi. Ahora, ya sabemos cuándo es que el personaje regresará al MCU, y no tendremos que esperar mucho para verlo.

Esta misma semana se estrenó el primer tráiler de la segunda temporada de What If?…, en donde podemos ver algunas de las historias alternas que esta serie animada nos entregará a partir del próximo mes de diciembre. Dos de estas involucran a Thanos en diferentes situaciones, por lo que aún veremos más de este personaje en poco más de un mes.

Una de estas historias parece ser una versión alterna de los eventos de Infinity War, ya que aquí vemos a Steve Rogers enfrentarse directamente a Thanos, justamente como sucede en la película. Previos reportes han señalado que uno de los capítulos de la segunda temporada de What If?… se enfocará en una realidad alterna en donde el Captain America gana este enfrentamiento, eliminando así los eventos de Endgame.

La segunda aparición de Thanos es mucho más interesante, ya que lo podemos ver enfrentándose a Captain Carter. Por el momento se desconoce si esto es parte del episodio en donde este personaje tiene que pelear contra el Hydra Stomper, siendo una continuación del primer capítulo de la serie, o si será otra historia.

Junto a esto, es muy probable que Josh Brolin sea la voz una vez más de este personaje. En la primera temporada de What If?…, este actor se encargó de darle vida a este villano, por lo que existe la probabilidad de que lo mismo llegue a suceder en esta ocasión. Fuera de estas dos apariciones, no se descarta ver a Thanos en más episodios.

Aunque por el momento no hay información concreta sobre los episodios que veremos en la segunda temporada de la serie animada, sabemos que tendremos un capítulo en donde Iron Man y Gamora unen fuerzas en Sakar, concepto que estaba planeado para la primera temporada de What If?… De igual forma, veremos a Happy salvar la navidad, y el regreso del Doctor Strange Supreme está más que confirmado. Será interesante si en esta ocasión también veremos a un villano de gran escala, como lo fue Ultron.

Te recordamos que la segunda temporada de What If?… se estrenará el próximo 22 de diciembre de 2023, y se estrenará un nuevo episodio cada semana. En temas relacionados, puedes ver el tráiler de esta serie aquí. De igual forma, ya sabemos cuándo es que Iron Man regresará al MCU.

Nota del Editor:

Thanos fue un gran villano, y es una lástima que Kang parece que no será lo mismo. Uno de los puntos que hicieron especiales al Titán Loco, fue su representación durante Infinity War, en donde no solo lo vimos como el malo, sino como algo más. Kang no ha tenido esta representación, y eso que ya ha aparecido en múltiples proyectos del MCU.

Vía: Marvel