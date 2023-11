Trabajar en la industria de los videojuegos es un sueño para muchos. Sin embargo, y como hemos visto en años recientes, esto no siempre resulta en algo positivo. El crunch y conflictos con los directos han causado que múltiples desarrolladores abandonen este medio. Si bien hemos escuchado muchas de estas historias con estudios occidentales, muy poco se habla sobre lo que sucede en Japón. Bueno, un ex-empleado de Nintendo tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones sobre esta compañía, la cual define como un infierno y un paraíso.

Koichi Miura, desarrollador que ha trabajado en la industria desde 1999, y en el 2019 se unió a Nintendo para ayudar en el arte de los paisajes que encontramos en Tears of the Kingdom, recientemente expresó sus opiniones de trabajar con la Gran N por medio de su perfil de Twitter. Aquí menciona que esta compañía japonesa es un gran lugar para trabajar en muchos aspectos, pero si eres una persona promedia, es un infierno. Esto fue lo que comentó:

“Nintendo es una gran empresa, pero no se la recomendaría a nadie a la ligera, porque es un paraíso para superhumanos y genios. Como persona promedio, fue un infierno para mí. Gracias a eso, me di cuenta de que no era para mí. Y decidí ir en una dirección diferente. Pude decidirme a aspirar a esto, y ese es mi mayor logro trabajando en Nintendo, así que no me arrepiento en absoluto de haberlo intentado y luego rendirme. Permítanme repetir esto para que no haya malentendidos, pero pensé que era una muy buena empresa y los empleados eran maravillosos. Estaba convencido de qué productos tan increíbles se producían uno tras otro. Tuve una experiencia valiosa. Muchas gracias por su apoyo. Creo que aprovechar esta experiencia para desempeñar un papel activo y contribuir a la sociedad será mi forma de devolver el favor”.

任天堂はものすごい会社でした

でも気安く人に勧める気にはなりません

そこは超人と天才の巣窟だったからです

凡人の私には地獄でした

おかげで自分には向いていないと気づいたし

別の方向を目指そうと決心ができました

それが任天堂で働いて得た最大の成果です

ですから目指して達成して諦めたことに… — Buncho | Koichi Miura 👑 おっぱいの王におれはなるっ!!! (@BunchoCG) November 7, 2023

Si bien el mensaje de Miura deja espacio para la interpretación de su trabajo con Nintendo, se da a entender que la Gran N es una compañía en donde se favorece la creatividad y el arduo trabajo, lo cual explicaría cómo es que la empresa es capaz de entregar múltiples juegos de calidad uno tras otro, como lo hemos visto este año con Tears of the Kingdom, Pikmin 4 y Super Mario Bros. Wonder.

Sin embargo, si no eres una persona que sea capaz de destacar en el ámbito laboral, Nintendo podría ser un reto demasiado grande para ti. Lamentablemente, Miura no explica si esto se debe a un horario laboral exigente, tareas complicadas o algo por el estilo. Lo que sí comparte este ex-empleado, es la cantidad de dinero que ganó durante su estadía en la Gran N.

A diferencia de otras compañías japonesas, Miura ha señalado que Nintendo paga bastante bien, ya que aquí su salario era de $70 mil dólares. En comparación, el desarrollador ganó menos de $40 mil dólares en Bandai Namco entre 1999 y 2015, y durante su trabajo con Square Enix su salario era de $46 mil dólares.

Sin duda alguna, información bastante interesante que pinta a Nintendo como un buen lugar de trabajo, siempre y cuando tengas las capacidades creativas y laborales para mantenerte a su ritmo. En su declaración, Miura nunca mencionó que fue despedido, por lo que parece que la presión fue demasiado para él, y decidió renunciar. En temas relacionados, Nintendo cambia su forma de hacer videojuegos. De igual forma, la Gran N responde a sus nominaciones a The Game Awards.

Nota del Editor:

Por lo que se puede ver en las declaraciones de Miura, Nintendo es un lugar que le pone una gran presión a sus empleados. Si bien parece que el periodo de desarrollo de un juego no es tan exigente cómo en otras compañías, ya que están dispuestos a retrasar grandes proyectos y otros ni siquiera cuentan con una fecha de entrega, sí se necesita de cierto nivel para formar parte de esta compañía.

Vía: VGC