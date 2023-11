Nintendo cambia su forma de crear videojuegos

Esta semana ha sido bastante fructífera para Nintendo, dado que dieron a conocer sus resultados financieros, los cuales están en números verdes por el hecho de que su consola actual y sus respectivos videojuegos no han parado de generar ganancias de manera extraordinaria. Eso los ha llevado a dar declaraciones un tanto interesante en relación a su proceso de desarrollo de videojuegos, el cual habría tenido ciertas modificaciones que se reflejan en los resultados obtenidos.

Se menciona, que desde cierto periodo la empresa ha tenido un enfoque distinto para crear sus videojuegos y por ende, algunos se sienten un tanto diferentes a como se habían trabajado anteriormente, no solo en la estética, sino en el proceso de creación y eso lo pueden notar los jugadores. Sin embargo, no es algo que sea necesariamente malo, pues las empresas como un ente deben cambiar de mentalidad para evolucionar de manera correcta y no estancarse en lo convencional.

Aquí lo mencionado por Shigeru Miyamoto y Shinya Takahashi:

Shigeru Miyamoto: The Legend of Zelda ha evolucionado junto con nuestro hardware. Creemos que la diversión de un videojuego reside en la jugabilidad interactiva, donde el usuario puede experimentar mediante prueba y error para ver cómo reacciona el juego. Si bien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no utiliza tecnología específica de hardware como un sensor de movimiento para permitir que Link mueva su espada, hace pleno uso del control y el entorno de desarrollo de la plataforma, utilizando las características del hardware. para ofrecer controles suaves e intuitivos sobre una amplia variedad de movimientos. Esto demuestra la profunda coordinación entre hardware y software en nuestro proceso de desarrollo, que continuaremos fortaleciendo, por lo que esperamos que esperen con ansias nuestros futuros lanzamientos.

Shinya Takahashi: El concepto integrado de hardware y software no ha cambiado, pero solía ocurrir que el desarrollo de software a menudo no comenzaba hasta después de que se había completado el desarrollo del hardware. Recientemente, los equipos de desarrollo de hardware y software han conversado entre ellos como una sola unidad, comenzando en las primeras fases del desarrollo del hardware. Esto nos permite crear software que aproveche las características del hardware y desarrollar hardware que permita nuevas ideas de software. Los equipos continuarán trabajando como uno solo, no solo para el desarrollo de nuestro hardware y software de plataforma de videojuegos dedicados, sino también para accesorios y otros productos, con el fin de crear productos que los consumidores disfruten.