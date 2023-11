CEO de Disney acepta el desastre sobre sus películas y series

Está claro que en estos tiempos Disney ya no es tan popular como a muchos les gustaría pensar, pues cada película que se le lanza ya no se considera como un éxito de taquillas, eso lo hemos visto en sus producciones más recientes como Lightyear, Ant-Man and The Wasp: Quantumania y hasta the Marvels. Tras esto, incluso el CEO de la empresa, Bob Iger, ha salido a dar declaraciones que realmente no serían las más alentadoras del mundo.

Mediante una reciente conferencia con los inversores de la empresa, Iger ha aceptado que producciones como Indiana Jones: The Dial of Destiny y La Sirenita en live action no han logrado juntar el dinero esperado, lo cual no es para nada positivo en la bolsa. Mencionando que este tipo de cuestiones también derivan del servicio de streaming con el que cuentan, dado que a los pocos meses de salir de cartelera la gente prefiere mirarlos en casa que realmente pagar un boleto.

Aquí su comentario:

Si miramos las producciones que hemos estrenado, es claro que la pandemia creo bastantes retos creativos para todos, incluyéndonos. Además, justo cuando golpeó la pandemia, nos estábamos orientando a incrementar significativamente el número de series y películas que estrenábamos al año. Y yo siempre he creído que la cantidad juega en contra de la calidad. Y es lo que creo que ha pasado, perdimos nuestro enfoque.

Aún con todo esto, les dejado claro a los inversores que tuvieron éxitos de taquilla durante estos últimos cinco años, el primero de ellos fue Avengers Endgame, el cual logró superar al entonces campeón del cine, nos referimos a la primer parte de Avatar de James Cameron. Por otro lado, y de una manera un tanto irónica con la cinta de personajes azules, también se habló de que el año pasado la segunda parte ahora producida por ellos se catapultó entre las listas de éxitos.

No olvidemos que también tienen un plan nuevo entre manos, uno que incluye regresar a los Avengers originales para que la gente vuelva a inundar las salas de cine debido a las cuestiones multiversales, y Secret Wars será la oportunidad perfecta para ver de vuelta a Robert Downey Jr. o Scarlett Johanson. Sin embargo, esos son planes más avanzados, pues por ahora muchas cintas de Marvel se han retrasado hasta 2025 y eso recorrerá a más producciones.

Vía: CNBC

Nota del editor: La verdad es positivo que acepten el desastre de sus últimos productos lanzados al mercado, los cuales no han sido exitosos, no lo vamos a negar. Aún así, este puede ser el primer paso hacia un cambio positivo y que ya dejen a un lado los remakes y apuesten por cosas más interesantes.