PlayStation tendrá grandes ofertas durante Black Friday

Estamos en esa época del año en la cual las ofertas están a la orden del día, eso se debe a la celebración del Black Friday y en el caso de México es el Buen Fin, por esa razón muchas marcas ya están dando a conocer que es lo que los clientes pueden esperar en los próximos. Y por supuesto, PlayStation no podía faltar en la ecuación con sus diferentes consolas, accesorios, videojuegos exclusivos, suscripciones al servicio en línea y mucho más.

Primero se menciona que habrá descuentos en PS Plus que van desde el 20% hasta el 3%, esto dependiendo del nivel de membresía que pasa del Essentials hasta el Premium. Vale la pena mencionar, que para que el descuento haga efecto debe hacerse el pago anual, el mensual no cuenta. También hay ofertas en juegos como God of War Ragnarok, Assassin’s Creed Mirage, EA Sports FC 24 y muchos otros que vayan saliendo en el marco de celebración, es decir, del 17 al 27 de noviembre.

Aquí la info completa:

– PS Plus Deluxe anual con un 30% de descuento

– PS Plus Extra anual con un 25% de descuento

– PS Plus Essential anual con un 20% de descuento

– EA Sports FC 24 para PS5 y PS4 con un 50% de descuento

– NBA 2K24 para PS5 con un 50% de descuento

– Assassin´s Creed Mirage para PS5 y PS4 con un 20% descuento

–God of War Ragnarok para PS5 con un 43% de descuento.

Por otro lado, para quienes no tengan la consola PlayStation 5 en su poder, será la oportunidad perfecta para comprarla y guardar para la temporada de fiestas, quienes van a distribuir el dispositivo de manera oficial son las siguientes tiendas en México: Costco, Amazon, Liverpool, Walmart, Elektra, Coppel, Sears y Sanborns. Vale la pena mencionar que habrá desde bundles hasta ediciones estándar de la consola sola, esto en caso de que el jugador quiera sus juegos en formato de disco.

Aquí las ofertas:

– En Costco: Bundle PS5 + FC24 + DualSense adicional: De $14,799 a $11,469

– En Amazon, Liverpool, Walmart, Elektra, Coppel, Sears y Sanborns:

– Dualsense de cualquier color con un 30% de descuento

– PS5 Edición Estándar Stand Alone: De $12,999 a $9,999

– PS5 Edición Estándar + EA FC24 Bundle & PS5 Standard Edition + Marvel’s Spider-Man 2: De $14,399 a $11,999

– God Of War Ragnarok para PS5: De $1,499 a $999

Estos objetos físicos estarán con descuentos del 9 al 27 de noviembre.

Entonces ya lo sabes, si quieres obtener algo a muy buen precio por parte de PlayStation, el Black Friday será la temporada ideal.

Vía: PlayStation.

Nota del editor: Ya es momento de dar paso a la nueva generación de consolas, pues debido a que la gente no se ha mudado es que hemos tenido juegos que aún salen para PS4 y por ende, el aparato está bastante limitado en cuanto a cosas exclusivas. Lo mejor, es que también hay meses sin intereses en tiendas seleccionadas y bancos participantes.