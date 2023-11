Querida franquicia de PlayStation llegaría pronto al cine

En los últimos meses se ha notado el interés de Sony por llevar muchas de sus franquicias de juegos al mundo del cine y la TV, eso se ha visto con The Last of Us, Uncharted, Twisted Metal y hasta con Gran Turismo. Y si bien a algunas no les ha ido tan bien como se esperaba, hay algunas otras que cuentan con el potencial para llegar a la gran pantalla, pues la marca aún no suelta a todas sus propiedades que se pueden convertir en el próximo éxito de taquilla mundial.

Según lo mencionado de forma reciente, la franquicia de Bloodborne que se resume a un solo juego será la siguiente en tener una producción de este tipo, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ya que se desarrolla en un mundo gótico con toques del renacimiento. A eso se suman criaturas grotescas que también pueden entrar en el mundo de las cintas de horror. Pero, el detalles será modificar la historia para no entrar en temas tan filosóficos.

El insider conocido como Daniel Ritchman es quien habría dado a conocer la información, casi afirmando que Lorenzo di Bonaventura (Pet Sematary: Bloodlines) entrará en el papel de productor y Darren Lemke (La rueda del tiempo) fungirá como el guionista de la adaptación. En cuanto a la dirección, aún no salen nombres ala luz, mucho menos hay actores confirmados para que interpreten a los personajes de esta obra.

Si este rumor resulta ser real, es posible que una versión remasterizada del juego o una secuela estén en producción por el lado de PlayStation, puesto que podría ser un asunto similar, ya que cuando se lanzó la serie de The Last of Us, también ha llegado el juego versión remaster para la PC. Ahora, solo quedará esperar un poco más para ver si Sony Pictures le da al mundo tan grata noticia que por ahora es un rumor entre la gente de la industria.

Recuerda que Bloodborne está disponible en PS4.

Vía: Metro UK

Nota del editor: Suena muy cool que Bloodborne pueda tener su propia película, pero por favor que también nos atiendan con un videojuego, de preferencia secuela, pero si no queda de otra entonces un remaster para el PS5.