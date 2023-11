Jugadores eligen al actor protagonista de la película de Zelda

El día de hoy las redes sociales han hecho explosión por un tema en común, eso es justamente la revelación de que Sony Pictures y Nintendo están trabajando en una película live action de The Legend of Zelda, algo que no se pensaba pasaría después de una supuesta filtración con Netflix hace años. Y ahora que todo ha quedado revelado, los usuarios ya están postulando a los actores que deben interpretar a los personajes principales.

Desde hace un tiempo, había gente que daba sus opiniones sobre una interpretación de este estilo, mencionando que Tom Holland quedaría perfecto como Link, puesto que es el protagonista de varios otros papeles importantes en Hollywood, entre ellos Spider-Man y hasta Nathan Drake de Uncharted en la película que se lanzó hace dos años. Por esa misma razón, las personas han retomado el tema en redes y eso podría ser el detonante para que lo seleccionen.

Aquí algunos comentarios de fans:

Por favor que no vuelvan las peticiones de Tom Holland como Link 💀💀💀 pic.twitter.com/JbFQTQEkBj — Fogeleon (@Fogeleon_X5) November 7, 2023

Después de Spider-Man y Nathan Drake, ¿creéis que Sony cogerá a Tom Holland como Link? pic.twitter.com/PhGKoeUfy4 — 《Previously FILMS》#TheMarvels (@PreviouslyFilmx) November 7, 2023

Vale la pena mencionar, que Sony ha tenido bastante apadrinado a Tom Holland desde que interpretó a Spider-Man en el reinicio del personaje que vimos con Civil War, eso seguido de dos películas más ya disponibles y una que ya se encuentra en producción. Con esto no descartaríamos que lo elijan como el protagonista mudo, mismo que en teoría para esta adaptación finalmente podría romper el silencio.

De hecho, en ocasiones anteriores ya se ha pensado en actores para una cinta de Zelda, donde han puesto a una inteligencia artificial a crear ilustraciones como una de Emma Watson como la princesa de Hyrule. Si quieres echarle un ojo a esta fascinante imagen, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Por ahora, no tenemos fecha de estreno para la película.

Nota del editor: Yo espero que el papel se lo den a alguien más, de preferencia alguien desconocido a quien le vean algún tipo de potencial en el mundo del cine. A quien sí me gustaría como Zelda es a Emma Watson, espero que los productores chequen esos fanarts.