Imaginan a Emma Watson como la princesa Zelda

Desde hace ya un tiempo se ha hablado de una supuesta serie de Netflix dedicada a The Legend of Zelda, misma que al parecer tuvo una cancelación no confirmada por parte de Nintendo. Y si bien el plan de llevar la saga a la TV es algo que no va a pasar, algunos artistas ya han estado pensando en su elenco de ensueños para el posible programa.

Tal es el caso del artista Dan Leveille, quien con anterioridad le dio a Tom Holland el aspecto del protagonista de la saga, Link, esto con facciones que cualquiera puede dejar impresionado. Y ahora, lo mismo se hizo pero con la actriz británica, Emma Watson, pues le está otorgando el papel de la princesa de Hyrule con toques sutiles que seguro gustan a los fans.

Dale un vistazo al arte:

Por lo que se ve en la foto, Emma Watson tiene mucho parecido con la versión de Zelda en el juego de Twilight Princess, eso significa que no se le tuvieron que hacer muchos cambios en el color de cabello, dado que es castaño. A eso se le agregan los arreglos de la cara con ojos de color esmeralda y también los orejas con punta triangular que caracterizan a los Hyilianos.

Por ahora, Nintendo no tiene planes de lanzar alguna serie basada en The Legend of Zelda, pues para empezar están bastante ocupados con traer el siguiente videojuego que se va a lanzar en mayo de 2023. A eso se le agrega que en cuanto la parte cinematográfica, el encargado en este es momento es Mario, saga que va a estrenar su cinta animada muy pronto.

Vía: Twitter

Nota del editor: A mí aún no me convence la idea de una serie o película de Zelda por parte de Netflix, dado que sus adaptaciones son una moneda al aire, puede salir aceptable o también fatal. Eso sí, no se descarta que Nintendo quiera seguir experimentando con este tipo de productos después de la recepción que tenga la cinta de Mario.