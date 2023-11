La película de Super Mario Bros. fue un éxito rotundo, y si bien muchos pensaban que Nintendo e Illumination ya estaban trabajando en una secuela para esta cinta animada, el día de hoy se ha confirmado que la siguiente producción cinematográfica de la Gran N será una película live action de The Legend of Zelda.

Shigeru Miyamoto está involucrado como productor. Por su parte, Avi Arad, presidente de Arad Productions Inc., también tendrá un rol de productor. Nintendo y Arad Productions producirán en conjunto la película The Legend of Zelda. El proyecto será cofinanciado por Nintendo y Sony Pictures Entertainment Inc., con más del 50% de los gastos saliendo de los bolsillos de Nintendo, mientras que Sony Pictures Entertainment Inc. estará a cargo de la distribución en cines.

Esto fue lo que comentó Nintendo en su comunicado:

Por su parte, Miyamoto comentó:

I have asked Avi-san to produce this film with me, and we have now officially started the development of the film with Nintendo itself heavily involved in the production. It will take time until its completion, but I hope you look forward to seeing it. [2]https://t.co/2H9lzzS5Pv

