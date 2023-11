Call of Duty: Modern Warfare III de 2023, no confundir con Call of Duty: Modern Warfare III de 2011, está a solo unos días de su lanzamiento oficial. Sin embargo, aquellos que ya tienen acceso a este nuevo título por medio del early access no están contentos con el producto final. Como resultado, el infame review bombing ha comenzado, solo que en esta ocasión, muchas personas se han equivocado, y sus frustraciones han caído ante el Modern Warfare III de 2011, y no en Modern Warfare III de 2023.

Debido a que actualmente hay dos juegos con el mismo nombre de Call of Duty: Modern Warfare III, varios fans y expertos en la saga se han dado cuenta de que la ira del público ante el nuevo juego de Activision ha afectado la reputación del clásico FPS de 2011. En lugar de reseñar negativamente a la entrega de 2023, muchos se han confundido y le han otorgado a la entrega de 2011 calificaciones poco favorecedoras.

Sin embargo, el sentimiento está claro, y la gente no está contenta con Modern Warfare III de 2023.

“En resumen el juego es terrible, todo es flojo, todo está reciclado y a medias”. “Todas estas reseñas de 5 estrellas tienen que ser falsas y estar pagadas. Esta tiene que ser la peor campaña jamás creada por Call of Duty”.

The original Modern Warfare 3 from 2011 is being review bombed by people mistaking it for the new #MWIII pic.twitter.com/xTFKDIglkF — Modern Warfare 3 News (@WarzoneIntel) November 4, 2023

Con Call of Duty: Modern Warfare III de 2023 planeado para llegar al mercado el próximo 10 de noviembre, será interesante ver cómo reaccionará el público en general ante lo que parece ser uno de los peores Call of Duty de los últimos años. En temas relacionados, Phil Spencer habla sobre el futuro de Call of Duty. De igual forma, Microsoft no piensa usar a Call of Duty para que compres un Xbox.

Nota del Editor:

Originalmente, este año no iba tener un Call of Duty, pero parece que la ambición de Activision fue demasiado grande, y estamos viendo los resultados. Si bien las críticas negativas afectarán la reputación del título, lo interesante será ver si esto afecta la ventas, algo que de verdad importa.

Vía: Kotaku