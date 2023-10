El jefe de Xbox, Phil Spencer, ha arrojado más luz sobre lo que la reciente adquisición de Activision, fabricante de Call of Duty, por parte de Microsoft significará para la serie, y no, no se trata de utilizar acuerdos de exclusividad temporal para la franquicia con el fin de vender consolas.

En una entrevista en el podcast oficial de Xbox, el ejecutivo habló más sobre la histórica fusión de la semana pasada que finalmente vio a Microsoft cerrar el trato de su adquisición de Activision Blizzard King. Él nos puso al tanto, por así decirlo.

Por supuesto, durante la entrevista, surgió el tema de Call of Duty. Esta serie ha sido a menudo el centro de atención de las pruebas y tribulaciones recientes. De hecho, en un momento, Sony sugirió que Microsoft podría lanzar deliberadamente una versión del juego en plataformas PlayStation con un rendimiento degradado (algo que Microsoft dijo que no haría). Spencer dijo que quiere que los aficionados de Call of Duty que jueguen en PC, PlayStation o Nintendo se sientan “100 por ciento parte de la comunidad” sin ningún obstáculo adicional para ingresar o contenido exclusivo.

“No quiero que sientas que te estás perdiendo contenido, que te estás perdiendo skins, que te estás perdiendo sincronización”, dijo Spencer. “Ese no es el objetivo”.

Entonces, ¿cuál es el objetivo? En palabras de Spencer, en cuanto a Call of Duty, se trata de lograr “paridad al 100 por ciento en todas las plataformas tanto como [Microsoft] pueda para el lanzamiento y el contenido”. Spencer aclaró que “tanto como [Microsoft] pueda” en este caso se refiere a cosas como la tasa de cuadros y la resolución, que pueden ser diferentes si una consola no es físicamente capaz de alcanzar el mismo rendimiento que otras. “Pero no hay nada más”, continuó.

“No tenemos el objetivo de intentar de alguna manera usar Call of Duty para que compres una consola Xbox. Quiero que la nación de Call of Duty se sienta respaldada en todas las plataformas”.

Spencer señaló que Xbox ha estado “en el otro lado” de ciertas exclusividades de franquicias antes. En este punto, mencionó la reciente beta de Modern Warfare III, que estaba disponible para usuarios de PlayStation antes de que pudiera ser accesible para la comunidad de Call of Duty en general.

“Simplemente – no creo que eso ayude a la comunidad. No creo que eso ayude al juego”, dijo Spencer.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: En un principio casi todo mundo pensó que esta era la tirada de Microsoft. Al final creo que el objetivo se puede lograr con tan solo agregar Call of Duty a Game Pass lo cual no tengo duda de que suceda. Pero, en realidad a Microsoft le conviene más que Call of Duty siga en todas las plataformas posibles, mientras ofreces la opción de jugar todos los títulos de la saga por una suscripción muy accesible en sus consolas, como es el caso de Minecraft.