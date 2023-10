Phil Spencer habla del futuro de Call of Duty en Xbox

Como ya se sabe, la semana pasada se ha confirmado que Activision Blizzard al fin está formando parte de la familia de Microsoft, y ante esto las dudas han empezado a surgir por la franquicia más aclamada de la compañía, Call of Duty. Sin embargo, el CEO de Xbox, Phil Spencer, ha dejado claro que eso es algo de lo que la gente no se debe preocupar, en especial si tienen plataformas no asociadas a la gran X.

Eso significa, que los juegos van a seguir lanzándose sin ningún tipo de problema, y lo mejor, es que se hace un énfasis en que Nintendo no se va a sentir excluido de todos los demás como pasaba antes. Por lo que efectivamente, ya estarían explorando una manera de que la franquicia tenga ports, esto dadas las limitaciones que se puedan ofrecer debido al hardware de la máquina híbrida.

Sobre todo se ha mencionado la parte de accesos anticipados y skins exclusivas. Aquí parte de lo que se mencionó en una entrevista reciente:

No queremos que los jugadores de PlayStation, y en el futuro los de Nintendo, se sientan excluidos por no poder conseguir cierto contenido, skins o acceder al juego en según que fechas. Ese no es nuestro objetivo

Vale la pena mencionar, que esta nueva normativa entrará en vigor hasta que llegue el Call of Duty del próximo año, dado que Modern Warfare III todavía se encontraba en tratos para que la beta cerrada llegase primero a PlayStation, esto se dio el fin de semana pasado. Ahora la duda de los fans será qué tipo de juego llegará a Switch, siempre está la opción de que la versión mobile tenga algún tipo de port o hasta Warzone.

Vía: Xbox Podcast Oficial

Nota del editor: Ya era de que desparecieran estas restricciones de juegos de terceras empresas, y al menos no se está confirmando que Call of Duty será exclusivo de Xbox. Digo, por ahora es una de las sagas que se está manteniendo para todos los usuarios, incluso uno se suma a los combates.