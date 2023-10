En una reciente entrevista en un podcast, Phil Spencer habló sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que tiene apenas unos días, y el futuro de Call of Duty. Confirmó de manera contundente que a partir de ahora habrá una ‘paridad del 100% en todas las plataformas para el lanzamiento y el contenido’.

Esto significa que en cuanto a los tiempos de lanzamiento, aspectos visuales, contenido y todo lo relacionado con Call of Duty, nada tendrá exclusividad en ninguna plataforma. Spencer sí enfatizó que habrá algunas diferencias en la tasa de imágenes por segundo y resolución de los juegos de Call of Duty, pero en todas las plataformas, incluida Nintendo (en el futuro), la exclusividad ya no será un factor.

Phil Spencer on Call of Duty: He confirms that there will be 100% parity on content for Call of Duty on all platforms

“We have no goal of somehow using Call of Duty to get you to buy an Xbox console.”

Confirms there won’t be a platform exclusive beta anymore for Call of Duty. pic.twitter.com/xxEJQj5edn

