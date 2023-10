Esta semana les compartimos que la compañía Analogue creó una consola que lleva por nombre Analogue 3D y que es capaz de reproducir cartuchos de Nintendo 64 implementando mejoras como escalar el contenido a una resolución de 4K.

Ahora, en una entrevista extendida de la revista Paste, el CEO de Analogue, Christopher Taber, ha afirmado que ni siquiera Nintendo podría igualar lo que Analogue busca lograr con su nuevo producto, incluso si la primera creara un N64 Classic oficial, declarando que

Así que el Analogue 3D, entonces, puede conectarse directamente a televisores modernos, reproducir todos los cartuchos de N64 de cualquier región y tener cuatro puertos de controladores. En teoría, suena como la solución perfecta si no estás dispuesto a comprar un antiguo televisor de tubo de rayos catódicos (CRT) y una auténtica consola N64.

Introducing Analogue 3D.

A reimagining of the N64.

4K resolution.

The future is here.

64 bits of pleasure.

Coming in 2024.

Sign up to be notified when Analogue 3D is available at https://t.co/EoEWYYF6Dl pic.twitter.com/aoIAWmN44U

— Analogue (@analogue) October 16, 2023