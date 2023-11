Así se vería Zelda: Ocarina of Time al estilo de Ghibli

A día de hoy uno de los juegos que sigue siendo relevante a nivel mundial es The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mismo del cual se ha exigido un remake a pesar de haberse lanzado una remasterización en el 2011 para 3DS. Y en base a eso, hay gente que se ha puesto manos a la obra para traer el juego de regreso pero con un arte bastante popular en cuanto a aspecto.

El equipo de Rwan Link llevó a cabo una animación en Unreal Engine 5, la cual nos muestra el ambiente de este juego de 1998 pero con el toque peculiar del conocido estudio Ghibli, el cual se nota le queda perfectamente a la franquicia. Concretamente, se nos muestran algunos personajes conocidos de la saga como Malon.

Aquí lo puedes ver:

En noticias relacionadas, hace poco se ha hablado un posible remake de algunos de los juegos de Zelda, teniendo posibles candidatos como Ocarina of Time, o inclusive los remasters que se quedaron atrapados en Wii U, pero eso hasta este momento es desconocido. De hecho, se dice que el anuncio del mismo sería antes de finalizar el 2023, teniendo como punto en la mira los premios de The Game Awards.

Recuerda que varios juegos de la franquicia se encuentran disponibles en Switch.

Vía: Youtube

Nota del editor: Sin duda alguna es uno de los mejores juegos de la historia, y tener un remake con este estilo de animación llama bastante la atención. Habrá que esperar para que la compañía se anime a lanzar algo relacionado al clásico de N64.