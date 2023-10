Nintendo podría lanzar un remake de Zelda muy pronto

Con el último Direct de Nintendo del año siendo ya solo un recuerdo, el calendario de lanzamientos de first-party de Nintendo está ahora establecido para el resto de 2023. Sin embargo, recientemente ha surgido un rumor que sugiere que Nintendo podría tener una sorpresa más para los fanáticos antes de que llegue 2024 en un par de meses.

Resulta que el analista de la industria Serkan Toto ha publicado un enigmático tweet en su cuenta de Twitter. Al parecer, el tweet insinúa que habrá un remake de Legend of Zelda antes de que termine el año. Esta sería la segunda vez que Toto insinúa un lanzamiento de Zelda. La primera vez fue en 2021, cuando sugirió un lanzamiento para 2022 de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Esto se confirmó en el Direct que siguió, pero el juego se retrasaría a 2023 más adelante.

En cuanto a qué remake podría ser, todavía hay rumores sobre versiones para Nintendo Switch de los remakes en alta definición de Twilight Princess y Wind Waker. Sea lo que sea, si Toto tiene razón, es probable que la revelación se haga a través de las redes sociales o en The Game Awards en diciembre.

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: Ojalá sea Twilight Princess porque ese no lo jugué… oh esperen Wind Waker tampoco lo jugué y me encantó Phantom Hourglass. ¡Sáquen todos!