El próximo juego de Zelda ya se habría confirmado

Este año ha marcado grandes acontecimientos para Nintendo, pues ha llegado una de sus mayores secuelas de juegos en años como lo puede ser The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y ahora, que las cosas se han enfriado con el juego, algunos fanáticos piensan que es lo que le espera a la siguiente entrega de la franquicia, y sobre todo si se llevará a cabo en un mundo diferente al Hyrule actual.

En una nueva entrevista, el productor de la saga, Eiji Aonuma, ha mencionado que la siguiente aventura de Link será completamente nueva, lo que significa tierras por explorar que no signifiquen rehusar el mapa o algo parecido. Por lo que seria un mapa de mundo abierto inédito o al menos es lo que se da a entender.

Aquí lo mencionado:

En primer lugar, la razón por la que decidimos hacer una secuela del juego anterior fue que pensamos que era valioso experimentar la jugabilidad en ese Hyrule. Si esa razón renace, es posible que volvamos al mismo mundo nuevamente. Ya sea una secuela o uno nuevo, creo que será un juego completamente nuevo, así que espero que lo esperen con ansias. Estoy pensando en cuál será la próxima experiencia divertida. Sólo puedo decir que no sabemos en este momento de qué forma será.

Algo en lo que también el productor ha hecho hincapié durante las entrevistas recientes, es el hecho de que no habrá contenido adicional para este videojuego que reúne tres diferentes mapas. Dejando en claro que ya exploraron todo lo deseado, por lo que de momento no se les ocurre de qué manera expandir la experiencia.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible en Switch.

Vía: Comicbook

Nota del editor: A mí me gustaría que el siguiente Zelda se fuera a la fórmula que conocemos como tradicional. Sin embargo, parece que los planes de Nintendo se dirigen a explotar mundos abiertos hasta que nos hartemos.