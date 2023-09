Disney lanzará box set de cien películas

Si hay una historia de resurgimiento que contar en este año tan golpeado en Hollywood, probablemente sea la del formato físico. Y nadie en la industria del entretenimiento es mejor vendiendo una experiencia, precio al margen, que la compañía Walt Disney. ¿Qué obtenemos al juntar estos dos elementos? Disney, una empresa tan dedicada a su plataforma de streaming que ha habido rumores persistentes de que podrían abandonar por completo los lanzamientos en disco, anunció durante el fin de semana que tienen la intención de lanzar una caja con 100 películas. La caja, que incluirá todos los clásicos animados del estudio, así como numerosas secuelas directas a video y películas de Pixar, tendrá un costo, sin embargo.

El precio sugerido de venta para la caja es de $1,500 dólares, lo que equivale a $15 dólares por película, lo cual, para que lo tengas en cuenta, probablemente es más de lo que cada una de ellas costaría individualmente si las comprases en Amazon. ¡Así que adiós a los descuentos por mayoreo!

Es la primera vez que Disney lanza una caja de esta magnitud, pero no es precisamente una novedad: para celebrar su 100 aniversario este año, Warner Bros. también ha estado lanzando cajas masivas y costosas.

Según Media Play News, la colección de edición limitada estará disponible a partir del 14 de noviembre, con preventas que comienzan en Walmart.com el 18 de septiembre. La caja blanca y plateada tiene como tema el logo Disney 100, que ha estado en el centro de muchos de los grandes eventos de la compañía este año. La caja incluye todas las 100 películas en Blu-ray, junto con códigos digitales para cada título, una litografía coleccionable de la nueva comedia musical de animación de Disney, “Wish“, y un sombrero coleccionable de orejas de Mickey de cristal con grabados exclusivos de Disney 100. El empaque se despliega como un folleto de acordeón que presenta una mirada al arte del póster original de cada película.

La idea de que Disney lance un set de 100 películas después de años de escasos lanzamientos físicos puede parecer extraña para algunos, pero tiene mucho sentido cuando consideras la larga historia de Disney vendiendo coleccionables de alta gama a fanáticos lo suficientemente adinerados u obsesionados como para ahorrar para ello.

En las redes sociales, los fanáticos en su mayoría están descartando el set como prohibitivamente caro, y algunos se quejan de que, a pesar de su tamaño, realmente no hay nada en él que no haya estado ampliamente disponible en disco. Sin embargo, algunos ya están hablando sobre cómo van a animarse y conseguir una copia. La lista completa de películas incluidas en el set es la siguiente:

Snow White and The Seven Dwarfs (1937)

Pinocchio (1940)

Fantasia (1940)

Dumbo (1941)

Bambi (1942)

Saludos Amigos (1943)

The Three Caballeros (1945)

Make Mine Music (1946)

Fun And Fancy Free (1947)

Melody Time (1948)

The Adventures of Ichabod and Mr. Toad (1949)

Cinderella (1950)

Alice in Wonderland (1951)

Peter Pan (1953)

Lady and the Tramp (1955)

Sleeping Beauty (1959)

101 Dalmatians (1961)

The Sword in the Stone (1963)

The Jungle Book (1967)

The Aristocats (1970)

Robin Hood (1973)

The Many Adventures of Winnie the Pooh (1977)

The Rescuers (1977)

The Fox and The Hound (1981)

The Black Cauldron (1985)

The Great Mouse Detective (1986)

Oliver & Company (1988)

The Little Mermaid (1989)

The Rescuers Down Under (1990)

Beauty and the Beast (1991)

Aladdin (1992)

Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas (1993)

The Lion King (1994)

A Goofy Movie (1995)

Pocahontas (1995)

Toy Story (1995)

James and the Giant Peach (1996)

The Hunchback of Notre Dame (1996)

Hercules (1997)

Mulan (1998)

A Bug’s Life (1998)

Tarzan (1999)

Toy Story 2 (1999)

Fantasia/2000 (2000)

The Tigger Movie (2000)

Dinosaur (2000)

The Emperor’s New Groove (2000)

Atlantis: The Lost Empire (2001)

Monsters, Inc. (2001)

Return to Never Land (2002)

Lilo & Stitch (2002)

Treasure Planet (2002)

The Jungle Book 2 (2003)

Piglet’s Big Movie (2003)

Finding Nemo (2003)

Brother Bear (2003)

Home on the Range (2004)

The Incredibles (2004)

Pooh’s Heffalump Movie (2005)

Chicken Little (2005)

Cars (2006)

Meet the Robinsons (2007)

Ratatouille (2007)

Wall•E (2008)

Tinker Bell (2008)

Bolt (2008)

Up (2009)

The Princess and the Frog (2009)

Toy Story 3 (2010)

Tangled (2010)

Cars 2 (2011)

Winnie the Pooh (2011)

Brave (2012)

Frankenweenie (2012)

Wreck-It Ralph (2012)

Monsters University (2013)

Planes (2013) Frozen (2013)

Planes: Fire & Rescue (2014)

Big Hero 6 (2014)

Inside Out (2015)

The Good Dinosaur (2015)

Zootopia (2016)

Finding Dory (2016)

Moana (2016)

Cars 3 (2017)

Coco (2017)

Incredibles 2 (2018)

Ralph Breaks the Internet (2018)

Toy Story 4 (2019)

Frozen 2 (2019)

Onward (2020)

Soul (2020)

Raya and the Last Dragon (2021)

Luca (2021)

Encanto (2021)

Turning Red (2022)

Lightyear (2022)

Strange World (2022)

Elemental (2023)

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sí, la quiero. No voy a gastar esa obscena cantidad. Regálenmela, la agrego a mi wishlist :V