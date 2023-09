Ahora tu iPhone sabrá si estás triste o contento

Se espera que el sistema operativo iOS 17 de Apple se lance en cualquier momento. La actualización de software trae consigo varias características nuevas, incluida una herramienta para el registro diario de estado de ánimo y emociones, una técnica conocida por los investigadores de emociones como “muestreo de experiencia”.

Aunque existen advertencias, ciertos estudios de salud mental han demostrado que registrar regularmente los sentimientos puede ser útil. Sin embargo, dada la gran cantidad de datos de salud que Apple ya recopila de sus clientes, ¿por qué también quiere registrar sus sentimientos subjetivos? ¿Y qué tan útil podría ser esto para los usuarios?

Con la última actualización de software, la aplicación Health incorporada de Apple permitirá a los usuarios de iPhone, iPad y Apple Watch registrar cómo se sienten en una escala deslizante que va desde “muy desagradable” hasta “muy agradable”. Luego, los usuarios seleccionarán de una lista de adjetivos para etiquetar sus sentimientos e indicarán qué factores, incluidos la salud, la forma física, las relaciones, el trabajo, el dinero y los eventos actuales, han influido más en cómo se sienten.

El objetivo es proporcionar a los usuarios resúmenes diarios y semanales de sus sentimientos, junto con datos sobre los factores que pueden haberlos influenciado. Apple afirma que esto ayudará a los usuarios a “desarrollar conciencia emocional y resiliencia”.

Apple ya recopilaba una gran cantidad de datos de salud antes de esta actualización. El iPhone está equipado con un acelerómetro, giroscopio, medidor de luz, micrófono, cámara y GPS, mientras que el Apple Watch también puede registrar la temperatura de la piel y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué Apple ahora quiere que los usuarios registren también cómo se sienten?

Impulsada por una variedad de aplicaciones potenciales, desde la detección de fraudes hasta la mejora de la experiencia del cliente y el marketing personalizado, se proyecta que la industria de detección y reconocimiento de emociones valga 56 mil millones de dólares para 2024. Apple es una de las numerosas compañías de tecnología que han invertido en tratar de detectar las emociones de las personas a partir de grabaciones de sensores. Sin embargo, los científicos están divididos sobre si las emociones se pueden inferir a partir de esas señales corporales. Revisiones de investigaciones sugieren que ni las expresiones faciales ni las respuestas fisiológicas se pueden usar de manera confiable para inferir qué emociones está experimentando alguien.

Al agregar el autoinforme a su conjunto de herramientas metodológicas, es posible que Apple esté reconociendo que la experiencia subjetiva es esencial para comprender la emoción humana y, al parecer, abandonando el objetivo de inferir emociones únicamente a partir de datos “objetivos”. La nueva característica de Apple permite a los usuarios registrar sus sentimientos “en este momento” (emociones etiquetadas) o “en general hoy” (estados de ánimo designados). ¿Es esta una distinción válida?

Aunque el consenso científico sigue siendo esquivo, las emociones suelen definirse como algo sobre algo: estoy enojado con mi jefe porque rechazó mi propuesta. Por otro lado, los estados de ánimo no están conscientemente vinculados a eventos específicos: me siento molesto, pero no sé por qué.

Los dos métodos de informe de Apple no distinguen claramente las emociones de los estados de ánimo, aunque se basan en procesos cognitivos diferentes que pueden producir estimaciones divergentes de los sentimientos de las personas.

Si la nueva característica permitiera a los usuarios seleccionar de manera independiente tanto el marco de tiempo (momentáneo o diario) como el tipo de sentimiento (emoción dirigida o estado de ánimo difuso) que están experimentando, esto podría ayudar a los usuarios a ser más conscientes de los sesgos en la forma en que recuerdan los sentimientos. Incluso podría ayudar a las personas a identificar las causas a menudo oscuras de sus estados de ánimo.

El control deslizante de sentimiento de Apple pregunta a las personas qué tan agradable o desagradable se sienten. Esto captura la dimensión principal del sentimiento, conocida como valencia, pero descuida otras dimensiones esenciales.

Además, los científicos debaten si la agradabilidad y desagradabilidad son lados opuestos de un continuo, como asume la característica, o si pueden coexistir como emociones mixtas. Medir los sentimientos agradables y desagradables por separado permitiría a los usuarios informar sobre sentimientos mixtos, que son comunes en la vida cotidiana.

La historia de colaboración en investigación de Apple ofrece esperanzas de que el seguimiento de los sentimientos de las personas a gran escala pueda conducir a avances científicos en nuestra comprensión, tratamiento y prevención de trastornos mentales comunes. Al mismo tiempo, Apple está pidiendo a los usuarios que entreguen aún más de sus datos personales, por lo que no podemos pasar por alto los posibles peligros de la nueva función.

Apple asegura a los usuarios que la aplicación de Health está “diseñada para la privacidad y seguridad”, con una serie de salvaguardias, incluyendo encriptación de datos y control del usuario sobre el intercambio de datos. Garantiza que los datos de salud “no pueden ser utilizados para publicidad, marketing o vendidos a intermediarios de datos”.

Esto puede sonar alentador, pero el historial de privacidad de datos de Apple está lejos de ser perfecto. La compañía fue multada recientemente por las autoridades francesas por utilizar los datos de los clientes para publicidad dirigida sin su consentimiento.

Datos detallados sobre los estados de ánimo y emociones autoinformados de los usuarios también podrían potencialmente utilizarse para publicitar productos y servicios. El potencial de mal uso y comercialización de datos sensibles de salud mental es real, lo que sugiere la necesidad de una regulación más estricta sobre cómo las empresas recopilan, almacenan y utilizan los datos de los clientes.

Vía: The Conversation

Nota del editor: No lo sé Rick, al momento le veo más dudas que beneficios, sobretodo en México, donde ni siquiera hemos podido adoptar de una manera razonable un método de pago tan viejo como Apple Pay. ¿Qué podemos esperar de funciones que mejoren nuestra calidad de vida a cambio de información cada vez más personal?