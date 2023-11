La temporada 2 de The Last of Us entrará pronto en producción

Este año finalmente se lanzó la tan esperada serie inspirada en The Last of Us y que producida por HBO, la cual tuvo una crítica media, dado que algunos usuarios la calificaron bien, y algunos otros no les gustó por ligeras modificaciones que se metieron a la trama. Y ahora, con la confirmación de una segunda oleada de episodios, ya habría ventana para empezar a trabajar en los mismos, algo que por lo menos no sucedería en estos últimos meses.

Originalmente por la fecha que estamos cruzando iba a iniciarse parte de la producción, pero hasta hace pocas semanas los escritores se pusieron a trabajar en el guión, esto es la consecuencia de la huelga de guionistas que se dio meses atrás en la zona de Hollywood. A esto le sigue también la de actores, misma que hasta este momento no ha terminado, pero se espera que ya lleguen a un acuerdo para que el ritmo de trabajo regrese a la normalidad.

Hoy mismo (2 de noviembre), se dio un comunicado por parte de el jefe de HBO, Casey Bloys, quien menciona se han puesto manos a la obra para que se empiecen a grabar los episodios, y eso se debe a que parte del guión se ha avanzado en poco tiempo. Pero el detalle es que todo dará comienzo a partir de los primeros meses del 2024, eso significa, que no vamos a ver un solo episodio dicho año, de hecho, es posible que suelten el programa hasta el 2025.

La huelga de actores del sindicato no so lo ha afectado al show en el que Pedro Pascal es el protagonista, puesto que también se ha retrasado el estreno de Deadpool 3 planificado para el 2024, así como en parte la producción de Stranger Things 5. Sin embargo, con este último programa de Netflix, es posible que pueda lanzarse para fortuna de los fans, pero no deben estar listos para ver la serie en la primera mitad de año, sino probablemente hasta octubre o noviembre.

