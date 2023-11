Temporada dos de House of The Dragon ya tendría ventana de estreno

Este día ha sido importante para la plataforma de HBO Max, pues se dieron anuncios como las nuevas temporadas de varias series, donde destacó un poco que al fin empezará la producción de The Last of Us II, la cual abarcará una parte de este juego. Sin embargo, también hay fanáticos de Game of Thrones, y afortunadamente, se les ha dado una noticia que van a tomar con total alegría.

En el evento de prensa que se ha dado respecto a la compañía, se confirmó que la temporada dos de House of The Dragon estará disponible en verano de 2024, con capítulos de forma semanal los domingos hasta que se llegue a las conclusiones que seguramente dejarán puente para una tercera oleada. Algo que cabe mencionar, es que ya hay un primer vistazo a la misma, pero quienes ya tuvieron de ver el contenido tienen prohibido bajo embargo hablar sobre el tema.

Por otro lado, se comentó que el otro spin off llamado A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, comenzará a grabarse la próxima primavera, aunque esto se puede retrasar por el tema de la huelga de actores que aún no concluye. Dicha serie se desarrolla un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones y gira en torno a Sir Duncan the Tall y su escudero, Egg, eso sí, no hay muchos detalles de por medio.

Esta es la sinopsis de House of the Dragon:

Se centra en la casa Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valkyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente.

Recuerda que la primera temporada ya la puedes ver en HBO Max.

Vía: IGN

Nota del editor: La verdad yo no soy conocedor de esta franquicia creada por R.R. Martin, pero seguramente valdrá la pena para los fans que han seguido estas adaptaciones de las novelas a la gran pantalla. Eso sí, falta medio año para que lleguen estos capítulos.