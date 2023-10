The Last of Us tenía un modo multijugador, Facciones, el cual no se trasladó a la secuela del juego pero recibió muchas críticas positivas y fue seguido por los fanáticos. Como los fanáticos extrañaron el modo multijugador en la secuela, se anunció un juego multijugador independiente en junio del año pasado.

Recientemente, Sony adquirió a Bungie para evaluar sus juegos de servicio en vivo y su longevidad, y Bungie a su vez supuestamente planteó muchas preguntas sobre The Last of Us. En mayo de este año, Neil Druckmann anunció que el juego multijugador planeado al parecer estaba siendo temporalmente pospuesto, declarando que “lo mejor para el juego es darle más tiempo”.

Ahora, un informante de la industria ha confirmado que el proyecto no solo está retrasado o en espera, sino que ha sido cancelado de manera definitiva. Según el conocido informante de cine y videojuegos ViewerAnon, quien ha filtrado noticias precisas en el pasado, respondió a una publicación en X (anteriormente Twitter) diciendo: “Está muerto”.

Aunque esta confirmación puede desanimar a los fanáticos en todas partes que tenían esperanzas de ver una nueva versión del juego multijugador ambientado en el mundo de The Last of Us, aún pueden mantener la esperanza de un nuevo juego para un jugador con el enfoque cambiando a Wolverine de Marvel una vez que se lance Marvel’s Spider-Man 2.

Vía: Fandomwire

Nota del editor: Es evidente que el juego está muerto y la verdad creo que estamos mejor sin que vea la luz.