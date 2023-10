The Last of Us Part II remaster está prácticamente confirmado

Desde hace meses estaba corriendo un rumor de que The Last of Us Part II estaría teniendo una nueva edición, eso se debe a que el creador de la música, Gustavo Santaolalla, mencionó algunos cambios en una un entrevista, incluyendo una interacción más extensa con su NPC del juego. Después de esto no se volvió a hablar del tema, pero justo hace horas este supuesto juego ha vuelto a la boca de los fans.

Mediante la plataforma de Twitter, se ha compartido una imagen en la que se buscaba gente para entrar a trabajar en Naughty Dog, y en esta misma que parece haberse sacado de inicios del 2021, se menciona que se buscaba un puesto de creación de Assets para dos videojuegos. El primero es el remaster que vimos el año pasado en PS5, el segundo se trata del lanzamiento de 2020 pero con mejores de rendimiento.

Naughty Dogs Next Game The Last Of Us Part II Remastered!#TheLastOfUsPart2 pic.twitter.com/2tDQYwAcCA — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) October 6, 2023

Esto hace sentido, dado que el año 2024 se ve un poco seco de juegos exclusivos de PlayStation 5, lo interesante es el hecho de que en este juego se tendrían cambios, esto de acuerdo con los comentarios que soltó el músico de Argentina. Así podríamos ver algo de la banda sonora extendida y hasta algún tipo de cierre que se tenga con la historia, pues la gente no se ha quedado satisfecha con el final.

En noticias relacionadas a Naughty Dog, se han reportado algunos despidos de empleados que no están al 100% afiliados a la empresa, razón por la cual no recibieron algún tipo de indemnización alguna. Y eso podría ser la razón por la cual el multiplayer se está retrasando en desarrollo, incluso ha surgido el comentario de que está en planes para cancelarse dentro de los próximos meses.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es evidente que iba a salir este juego, más que nada porque es uno de los juegos que llegó a cerrar la era de PS4, y algunos de ellos como Ghost of Tsushima o Death Stranding tuvieron sus respectivas reediciones con mejoras.